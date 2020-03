MeToo-uitspraak Sven Mary stuit op kritiek: “Wat een ongelofelijk kromme redenering”

In het weekend van Internationale Vrouwendag publiceert ons magazine ‘Nina’ een interview waarin onder meer strafpleiter Sven Mary aan het woord wordt gelaten over zijn ervaringen als man met #MeToo. De bekende advocaat zegt onder andere hoe hij in zijn kantoor liever geen vrouwen meer aanneemt uit angst voor “#Metoo-toestanden”. En die uitspraak wordt hem niet in dank afgenomen. Op Twitter regent het kritiek en verschillende twitteraars hopen op een onderzoek van Unia.