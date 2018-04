'#MeToo-soldaat' aan het hoofd van partij Islam sloeg z'n vrouw ISLAM-PARTIJ GESTEUND DOOR IRAN, STICHTER KWAM EERDER AL IN OPSPRAAK Sander Van Den Broecke

09 april 2018

05u00 0 Wie of wat zit er achter Islam, de partij die mannen en vrouwen wil scheiden op het openbaar vervoer? De stichter - buschauffeur en gemeenteraadslid Redouane Ahrouch - is een man die 15 jaar geleden veroordeeld werd omdat hij zijn toenmalige vrouw had geslagen. Steun krijgt hij uit Iran. "Dat land wil een deel van de groeiende groep moslims in België winnen voor de sjiitische versie van de islam."

"Ons voorstel heeft met religie niks te maken", zei Redouane Ahrouch toen hij het ideetje lanceerde dat hem in een storm deed belanden. "Als buschauffeur heb ik gewoon al te vaak gezien hoe mannen vrouwen lastigvallen op het openbaar vervoer."

Heel geloofwaardig kwam hij als soldaat in de #MeToo-strijd niet over. Ahrouch weigert vrouwen een hand te geven, laat zich voor tv-interviews ook niet door vrouwen schminken en noemt het ondenkbaar dat een vrouw ooit de Islam-lijst zou trekken. Zijn partij is ook al jaren voor de afschaffing van alimentatiegeld, een maatregel die vooral vrouwen zou treffen, zeker bij de moslimkiezers waarop Islam mikt.

Ahrouch zou er zelf wel zijn voordeel uit kunnen halen, want hij is gescheiden en moet zijn ex van de rechter alimentatiegeld betalen. Diezelfde ex heeft hij 15 jaar geleden - toen ze nog zijn vrouw was - niet alleen bedreigd, maar ook fysiek verwond. Ze was werkonbekwaam. Ahrouch werd eerst veroordeeld tot zes maanden effectief, maar die straf werd later omgezet in drie jaar voorwaardelijk.

