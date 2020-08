Exclusief voor abonnees

“Met ventileren alleen zullen we het komende winter niet redden op café”



Onderzoek toont aan: luchtzuivering doeltreffender dan ventileren tegen allerkleinste speekseldruppeltjes

Sven Ponsaerts en Fien Tondeleir

16 augustus 2020

16u15

Veilig in groep binnensporten, of weer samen naar een populair danscafé als het in de winter vriest? Moet kunnen. Tenminste, als we de binnenlucht niet enkel ventileren, maar ook echt gaan zuiveren. “Enkel zo kunnen de allerkleinste microdruppels speeksel – aerosolen – efficiënt en energiezuinig uit een binnenruimte worden verwijderd”, concludeert hoogleraar Bert Blocken (TU Eindhoven en KU Leuven) na wetenschappelijk onderzoek.