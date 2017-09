"Mensen boos omdat ik borstvoeding gaf in zwembad. Komaan, zeg"

Elke, een mama van een dochter van 6 maanden, is misnoegd. Ze was haar dochter borstvoeding aan het geven in het zwembad in Hoboken tot een redster haar kwam vragen om te stoppen. Dat meldt ATV.