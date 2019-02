“Meisjes hadden eerder hulp kunnen krijgen”: Brusselse brandweer boos om late oproep na ongeval met brommobiel SRB

18 februari 2019

18u16

De brandweervakbond VSOA klaagt over het optreden van de Leuvense noodcentrale. Die stuurde volgens voorzitter Eric Labourdette niet de dichtstbijzijnde brandweerpost naar het Aixam-ongeval in Sint-Genesius-Rode. "We hadden die meisjes veel sneller uit het wrak kunnen bevrijden." De 112-noodcentrales gaat de interventie analyseren. Labourdette zal de zaak aanklagen bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid.

Het hele weekend en zelfs maandag krijgt Eric Labourdette van brandweervakbond VSOA telefoontjes. “Allemaal collega’s. Brandweerlui uit Brussel, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant die zich vragen stellen bij de hulpverlening in Sint-Genesius-Rode.”

Terug naar zaterdagnacht. Om 1.05 uur rijdt een Volvo-terreinwagen op de Steenweg op Waterloo tegen een brommobiel. In het autootje zitten vier tienermeisjes: twee voorin en twee in de koffer. “Een Anderlechtse brandweerman passeerde toevallig toen de aanrijding gebeurde”, zegt Labourdette. “Hij heeft meteen het noodnummer gebeld en gevraagd om vier ambulances, een spoedarts en een wagen om de geknelde inzittenden van het autootje te bevrijden.”

De noodcentrale belt volgens Labourdette eerst naar de brandweerpost in Halle voor twee ambulances. Hun kazerne ligt op elf kilometer van de plaats van het ongeval. Daarna, om 1.13 uur, vraagt de noodcentrale twee ambulances aan de brandweer in Eigenbrakel. Die zitten op 12 kilometer rijden. De spoedarts moet uit het ziekenhuis in Elsene komen. “Dié spoedarts belt naar de Brusselse dispatching om te melden dat hij onderweg is naar een interventie.” Zo hoort de Brusselse brandweer voor het eerst van het ongeval in Sint-Genesius-Rode, om 1.15 uur.

“Getreuzel”

Het duurt nog tot 1.27 voor de brandweermannen van de post in Ukkel, op 5 kilometer van de plaats van het ongeval, mogen uitrukken met een wagen en materiaal om de geknelde meisjes te bevrijden. “Zo is veel kostbare tijd verloren”, meent Labourdette. “De noodcentrale is wettelijk verplicht om de dichtstbijzijnde brandweerpost te bellen. Waarom doén ze dat dan niet? Ik weet niet of het ‘getreuzel' gevolgen heeft gehad voor de meisjes. Maar ze hebben volgens mij langer gekneld gezeten dan nodig was. Dat vind ik onaanvaardbaar. Crimineel zelfs.”

De noodcentrale is wettelijk verplicht om de dichtstbijzijnde brandweerpost te bellen. Waarom doén ze dat dan niet? Eric Labourdette (VSOA)

Klacht

Labourdette is van plan een klacht in te dienen bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, de bevoegde inspectie van Vlaams-Brabant en de functionele chef van de 100-centrale van Vlaams-Brabant. Beide kabinetten wilden maandag in de late namiddag niet reageren omdat ze de klacht nog niet ontvangen hadden.

De woordvoerder van de 112-noodcentrales laat weten dat de interventie intern geanalyseerd wordt. “Tot die analyse gebeurd is, geven wij verder geen commentaar.”