“Mehdi Nemmouche zwijgt om zijn grootmoeder te beschermen” KVDS AW

01 februari 2019

15u34

Bron: Belga 0 Als Mehdi Nemmouche zich tijdens zijn verhoren door de Franse politie en voor het assisenhof beroept op zijn zwijgrecht, dan is dat om zijn grootmoeder te beschermen. Dat heeft meester Sébastien Courtoy - de advocaat van beschuldigde Nemmouche - laten verstaan op het assisenproces rond de aanslag op het Joods Museum.

Al de hele dag worden de videoverhoren vertoond die de Franse terrorismespeurders van Mehdi Nemmouche afnamen, in de hoop hem ertoe te brengen om een verklaring af te leggen. De beschuldigde beroept zich echter bijna continu op zijn zwijgrecht, ook als het over de feiten in Brussel gaat. Hij vond een manier om dat snel te doen: hij antwoordde gewoon “DAS”, een afkorting van “droit au silence”. Tientallen keren gebruikte hij het drieletterwoord als antwoord.



De speurders werpen hem voor de voeten dat zijn houding bizar is, omdat hij beweert dat hij niets met die feiten te maken heeft. “Ik heb toch het recht mij te beroepen op mijn zwijgrecht”, antwoordt hij daar geïrriteerd op. “Zelfs als ik onschuldig ben. Of iemand nu vier mensen vermoord heeft of zes miljard, hij heeft nog altijd het recht om te zwijgen.”

Bewijs van schuld

“Als hij denk dat dit geen bewijs van schuld is, vergist hij zich”, stelde Adrien Masset, de advocaat van het Joods Museum. “Het Europese mensenrechtenhof heeft al geoordeeld dat het beroepen op zwijgrecht in zijn nadeel geïnterpreteerd kan worden als het bewijs zeer overtuigend is”, legde hij uit.

“Hij had ook drie andere letters kunnen gebruiken: DNA”, aldus nog Masset. “Hij had kunnen zeggen dat ze DNA-stalen konden gaan nemen en dat hij het niet was in het museum. Uit de videoverhoren blijken kwade trouw en schuld.”

Zorgen

Het ontlokte Nemmouche geen verdere verklaring over de feiten. Even later zei hij wel nog aan de speurders dat “hij niets heeft om zich zorgen over te maken”.

Na afloop van het videoverhoor probeerde assisenvoorzitter Massart Nemmouche aan de tand te voelen. “Heeft u zich in uw eerdere aanrakingen met het gerecht ook beroepen op uw zwijgrecht?”, vroeg ze. “Ik leg daar geen verklaring over af”, antwoordde de beschuldigde. Toen de voorzitter hem erop wees dat die informatie makkelijk op te zoeken was, antwoordde Nemmouche: “Ga uw gang.”



De advocaat van Nemmouche lanceerde vanmiddag een andere hypothese. “Iemand die zich al vijf jaar lang, zelfs in totaal isolement, beroept op zijn zwijgrecht, dat is toch wel heel uitzonderlijk”, zei meester Courtoy. “Ik herinner u eraan dat de douanier die hem arresteerde, zei dat Nemmouche opgelucht leek toen hij gearresteerd werd. Ik wijs u erop dat de speurders hem vroegen waarom hij zich had laten oppakken. Was dat niet het perfecte moment voor hem om te zeggen dat hij geen terrorist was? Maar hij antwoordt: zwijgrecht.”

Volgens meester Courtoy was dat om zijn oma te beschermen. “Nemmouche heeft nog een grootmoeder, tegen wie hij ‘moeder’ zegt”, ging de advocaat verder. “Het is de enige persoon die nog telt voor hem.”

Angst

Volgens de advocaat is op de beelden van de videoverhoren verder ook geen man te zien die geniet van de media-aandacht, die zich dreigend opstelt of die zich voorbereidt op een ontsnappingspoging. “Dat hij geen angst toont? Als je meemaakt wat hij in zijn leven heeft meegemaakt, leer je al snel je gevoelens te verbergen”, aldus meester Courtoy.

Media-aandacht

Toen de speurders Nemmouche tijdens het vijfde videoverhoor vroegen waarom hij zo geïnteresseerd was in de berichtgeving omtrent de aanslag, wond Nemmouche zich op. “Dat klopt niet”, zei hij. “Het is mijn advocaat die gezegd heeft dat er één en ander over geschreven was, ik heb hem enkel gevraagd me wat kranten te bezorgen als hij dat kon. U doet het lijken alsof ik alleen de artikels over de aanslag wou lezen, dat klopt niet.”

De speurders wezen er hem vervolgens op dat hij bij zijn arrestatie ook een aantal kranten bij had waarin over de aanslag werd gesproken. “Ik lees al heel mijn leven de pers”, reageerde Nemmouche, die vervolgens na een lange en geanimeerde uitleg besloot met “zwijgrecht”.