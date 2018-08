'Megatoets' voor 14-jarigen leert scholen of ze goed bezig zijn SVM

28 augustus 2018

08u32

Bron: Brlhz 0 De kans is reëel dat alle 14-jarigen in katholieke scholen straks allemaal dezelfde proeven moeten afleggen. De katholieke koepel onderzoekt die mogelijkheid in aanloop naar de invoering van de nieuwe eindtermen en leerplannen op 1 september 2019. Dat melden De Standaard en Het Nieuwsblad.

Het gaat om toetsen bovenop de normale examens. "Zo kunnen scholen de resultaten van hun leerlingen vergelijken met de gemiddelde score in heel Vlaanderen", zegt topman Lieven Boeve. "En krijgen ze een beter idee of ze goed bezig zijn." Elk jaar zouden er voor een of meerdere vakken zulke 'megatoetsen' komen.

Verschillende experts willen de examens laten organiseren door de overheid, maar daar wil het katholiek onderwijs niet van weten.