"Meer dan kwart van leerlingen uit tweede graad secundair onderwijs had voorbije jaar professionele hulp nodig, maar heeft die niet gezocht"

29 november 2018

17u43

Bron: Belga 0 Meer dan een kwart van de leerlingen (27 procent) uit de tweede graad van het secundair onderwijs had het voorbije jaar professionele hulp nodig, maar heeft die niet gezocht. Dat blijkt uit een bevraging in 2017 bij 500 leerlingen uit 19 Vlaamse secundaire scholen. De bevraging gebeurde door de onderzoeksgroep ‘Family and Population Studies’ aan de KU Leuven. De resultaten staan te lezen op de Dagkrant van de KU Leuven.

De reden om die hulp niet te zoeken zijn volgens de onderzoekers Isolde Buysse en Nana Mertens divers. Meer dan de helft (54 procent) zegt hun problemen vaak in eigen handen te nemen, en te proberen ze zelf op te lossen. Het probleem zal volgens veel jongeren ook 'vanzelf overgaan' (43 procent).

Toch zegt één op de drie (32 procent) dat hij of zij geen hulp durft te vragen, en is meer dan een kwart van de jongeren bezorgd om de mening van anderen (28 procent). Een deel geeft ook aan niet te weten war je hulp kan vinden (11 procent). Bijna één op de vijf (17 procent) geeft aan CLB, Zelfmoordlijn, Awel of JAC niet te kennen.

Omdat een groot aantal jongeren zelfs met niemand praat als ze ernstige problemen ondervinden, zien de onderzoekers hier een taak weggelegd voor de school. Heel wat leerlingen beschouwen leerkrachten als een aanspreekpunt als ze in gesprek willen gaan over hun problemen.

Om scholen te ondersteunen in deze thematiek ontwikkelden ze een gratis online toolbox voor het hele secundair onderwijs. Naast een educatief inleefspel vind je er ook verschillende kant-en-klare werkvormen voor de klas. Ze brachten ook het praktijkboek 'Divers gezin(d)' uit, met concrete tips die in het kader van het onderzoek door leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteuners en directieleden aangereikt werden.