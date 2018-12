‘Mars tegen Marrakesh’ mag toch doorgaan kv

14 december 2018

23u00

Bron: eigen berichtgeving, Belga, VTM Nieuws 65 De ‘Mars tegen Marrakesh’ mag zondag toch doorgaan in Brussel. Dat is beslist door de Raad van State en wordt gemeld door de organisatie. De betoging moet zich beperken tot een statische manifestatie op het Schumanplein, vertelde Filip Brusselmans, praeses van het Antwerpse KVHV, aan VTM NIEUWS.

Brussels burgemeester Philippe Close en Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hadden woensdag beslist dat de mars niet mocht doorgaan. “Er kan geen sprake zijn van een bruine mars in Brussel”, klonk het toen. Het verbod werd uitgevaardigd voor het hele Brussels gewest.

Volgens Filip Brusselmans, praeses van het Antwerpse KVHV, werd de mars echter verboden uit politieke overwegingen en is er voor die beslissing geen wettelijke basis. Hij startte vandaag via zijn advocaat de gerechtelijke procedure op bij de Raad van State. Die heeft vanavond beslist dat de manifestatie dan toch mag doorgaan, zij het in beperkte mate. Ook de tegenbetoging mag doorgaan.

De veiligheidsdiensten hebben de opdracht gekregen om de manifestatie te begeleiden, laten de kabinetten van Close en Vervoort weten. De minister-president en de burgemeester manen de manifestanten daarnaast aan tot kalmte. Ze geven aan geen ontsporingen te zullen dulden. “De politie zal alle maatregelen nemen om de orde te handhaven op het Brussels grondgebied.”

De ‘Mars tegen Marrakesh’ wordt georganiseerd door studentenverenigingen KVHV en NSV, de extreemrechtse jongerenorganisatie Schild en Vrienden, de nationalistische organisatie Voorpost en Vlaams Belang Jongeren. De organisatie wil met die Mars protesteren tegen het VN-migratiepact dat premier Michel mee heeft goedgekeurd.