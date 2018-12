“Mars tegen Marrakesh gaat toch door”: organisatoren lappen Brussels verbod aan hun laars kg

13 december 2018

10u36

Bron: Belga 148 De Mars tegen Marrakesh gaat zondag toch door in Brussel, ondanks het verbod van burgemeester Philippe Close. Dat laat Filip Brusselmans, preses van KVHV Antwerpen en organisator van de mars, weten aan Belga.

“Wij zullen volgende zondag betogen tegen het Migratiepact van Marrakesh, ook al is er een verbod uitgevaardigd door de PS’ers Philippe Close, burgemeester van Brussel, en Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Gewest”, aldus Brusselmans. “Wij baseren ons op het recht van vergaderen en het recht van vrije meningsuiting.”



Mars tegen Marrakesh

Een aantal rechtse verenigingen kondigden afgelopen zondag aan dat ze een ‘Mars tegen Marrakesh’ wilden houden als protest tegen het VN-migratiepact. Het gaat onder andere om studentenverenigingen KVHV en NSV, Schild en Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren. Ook hooligans van verschillende Belgische voetbalclubs engageren zich om deel te nemen aan de mars.



Er werd deze week nog een aanvraag voor een manifestatie ingediend bij de Brusselse politie, maar die werd gisteren afgekeurd. Die beslissing werd genomen “op basis van informatie die werd bezorgd door de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene”, wordt gemeld in een persbericht in naam van burgemeester Philippe Close en Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Daaruit blijkt dat de manifestatie zich naar andere zones kan verspreiden. De minister-president zal daarom elke betoging verbieden in het hele gewest.”



Bussen met betogers

“We zijn in overleg met onze advocaten om een spoedprocedure te starten bij de Raad van State, om alsnog het recht te krijgen om te betogen”, zegt Brusselmans deze voormiddag aan Belga. “Maar we moeten daarvoor wel nog de precieze teksten van Close en Vervoort krijgen. Totnogtoe hebben we van hen alleen een reactie gekregen via de media.”



Volgens Brusselmans zullen zondagochtend vanuit een zestal centrumsteden bussen met betogers naar Brussel vertrekken. “De deelnemers aan deze betoging zijn de mensen die het slachtoffer zullen worden van dat Migratiepact van Marrakesh”, zegt Brusselmans. “Zij hebben het recht hun mening te uiten op straat.”

We zijn niet uit op een confrontatie met de politie. Wij zullen geweldloos betogen.

Geweld

Zal dat met het huidige verbod niet uitdraaien op geweld? “We zijn niet uit op een confrontatie met de politie”, klinkt het. “Wij zullen geweldloos betogen.”



Deze week liep ook een aanvraag voor een tegenbetoging binnen bij de politie. Het is niet duidelijk of ook die manifestanten het verbod zullen overtreden. Maar ook eventuele tegenbetogers zijn geen probleem, maakt Brusselmans zich sterk. “Wij hebben onze eigen ordediensten, zoals de Verbondswacht van het KVHV, NSV en leden van Schild en Vrienden en Voorpost die al vaker manifestaties hebben begeleid.”

