'Marginaalste festival van het land' Kamping Kitsch krijgt meldpunt seksuele intimidatie Peter Lanssens

22 augustus 2018

12u34

Bron: Eigen berichtgeving 1 Er komt een meldpunt voor seksuele intimidatie op Kamping Kitsch Club, op zaterdag 25 augustus op Evolis in Kortrijk. Dat meldt Radio 2. Het 'marginaalste festival van het land' liep vorig jaar wat uit de hand omwille van handtastelijkheden en een klacht over ongewenste intimiteiten.

Zo getuigde een jonge vrouw uit Antwerpen over hoe ze langs alle kanten bepoteld werd en mannen haar borsten vastgrepen.



De organisatoren grijpen nu in. Niet enkel met een meldpunt op de festivalweide, maar ook door tachtig securitymensen en camera's in te zetten om een oogje in het zeil te houden. De extra camera's komen er op vraag van het stadsbestuur van Kortrijk. Ook de interne veiligheid en communicatie moeten beter.