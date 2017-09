"Manchester-spits Agüero betrokken bij auto-ongeluk in Amsterdam" redactie

05u05

Bron: AD 0 reuters Het is niet bekend of Sergio Agüero gewond geraakt is. Het Argentijnse dagblad Clarín meldt dat Sergio Agüero in Nederland een auto-ongeluk heeft gehad na afloop van een concert. Agüero is spits bij de club Manchester United. Of de voetballer gewond is geraakt, is niet bekend.

De voetballer was aanwezig bij het concert van de Colombiaanse zanger Maluma. Voorafgaand aan het concert plaatste hij op Instagram een foto samen met de zanger. "Bedankt voor de uitnodiging!" schrijft hij erbij. Het concert was in AFAS Live, vlakbij de ArenA in Amsterdam.

De taxi waarin de voetballer zat zou tegen een verkeersmast in Amsterdam Buitenveldert zijn gereden. Verdere details zijn nog niet bekend.