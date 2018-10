"Man wurgt echtgenote in Antwerpen" HA

06 oktober 2018

06u57

Bron: Het Nieuwsblad 1 Een man heeft eerder deze week zijn vrouw gewurgd in Antwerpen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Het geweld had plaats in de Pothoekstraat in Antwerpen-Noord. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen. De echtgenoot is gearresteerd en zit in de cel. De kinderen worden opgevangen.

Het parket bevestigt enkel dat er "een zwaar geval van intrafamiliaal geweld heeft plaatsgevonden", zegt woordvoerster Sylvie Van Baden.