"Man heeft ex-vriendin met 19 messteken afgemaakt voor ogen van kinderen" ep

19u25

Bron: Belga 7 Tijs Van Puyenbroeck De politie onderzoekt de plaats waar de dader het slachtoffer neerstak. De 43-jarige man die in augustus vorig jaar zijn ex-vriendin neerstak aan de Dampoort in Gent, heeft haar "met 19 messteken afgemaakt voor de ogen van haar kinderen". Dat pleitte advocaat Natalie Aernoudts voor de burgerlijke partij vandaag voor de correctionele rechtbank van Gent. De 31-jarige vrouw overleed twee dagen na de steekpartij aan haar verwondingen.

De steekpartij gebeurde op 28 augustus rond 14.20 uur aan de Koopvaardijlaan in Gent. De man stapte uit een wagen en liep op het slachtoffer af. De vrouw kreeg verschillende messteken en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis afgevoerd. De verdachte, de 43-jarige Salah E. uit Boom, werd de avond van de feiten opgepakt. Hij werd toen aangehouden voor poging moord, maar omdat de vrouw twee dagen later aan haar verwondingen overleed, kregen de feiten de kwalificatie moord.

Vluchthuis

De vrouw was het slachtoffer van intrafamiliaal geweld, zo bleek uit verder onderzoek. Ze was al een tijd op de vlucht voor haar ex en verbleef in een vluchthuis in Gent. Volgens de familie van het slachtoffer had de man haar al verschillende keren bedreigd maar werd haar verhaal niet ernstig genomen.

Dat pleitte ook advocaat Aernoudts, die optreedt voor de halfzus van het slachtoffer.

"Dader en slachtoffer waren zeven jaar samen en ze hebben vijf kinderen gekregen. De zeer lange lijdensweg van de vrouw is begonnen in 2011. Ze kreeg jarenlang doodsbedreigingen; ik heb een smeekbrief gestuurd naar het parket van Antwerpen om iets te doen tegen de verdachte. Het is respectloos dat hij nu de moord betwist, dat is spuwen op haar graf. De vrouw werd op gruwelijke wijze omgebracht, voor de ogen van haar kinderen, met 19 messteken, waarvan vijf dodelijke."

Onweerstaanbare drang

De man wordt behalve voor moord ook vervolgd voor feiten van partnergeweld van 2011 tot het moment van de feiten. De verdediging van de man stelt dat er sprake is van onweerstaanbare drang en betwist ook de voorbedachtheid en het oogmerk om te doden.

De uitspraak wordt eind dit jaar of begin volgend jaar verwacht.