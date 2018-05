"Man die in Bertrix meisje (13) trachtte te ontvoeren, sloeg ook toe in Han-sur-Lesse" mvdb

18 mei 2018

14u55

Bron: Sudpresse - 7s7 0 Een man (50) die in februari in Bertrix (provincie Luxemburg) een 13-jarig meisje trachtte te ontvoeren, zit mogelijk achter een soortgelijke poging in Han-sur-Lesse (provincie Namen), schrijven de Sudpresse-kranten. De man werd in maart opgepakt en zit momenteel in voorlopige hechtenis. Volgens Sudpresse is hij ook in beeld als verdachte van een mislukte ontvoering in Frankrijk.

De man probeerde woensdagochtend 28 februari het meisje te ontvoeren in de buurt van het atheneum in Bertrix. Hij trachtte de tiener in zijn wagen te lokken en greep haar vast bij de schouders. Het meisje stribbelde tegen, begon te schreeuwen en kon uiteindelijk ontkomen.

De man vluchtte al rijdend weg en bleef voortvluchtig. De politie kon op basis van beschrijvingen van het meisje een robotfoto samenstellen, wat later leidde tot de arrestatie van de man op 7 maart.

De vijfitiger uit de provincie Luxemburg was niet gekend bij het gerecht, behalve voor één verkeersinbreuk. Zijn auto werd in de buurt van de feiten gesignaleerd en ook telefonie-onderzoek bewees zijn aanwezigheid. Hij bekende de feiten in Bertrix, maar is uiterst zwijgzaam. Het parket onthoudt zich van commentaar en kan dus niet bevestigen of de verdachte ook in Han-sur-Lesse en Frankrijk toesloeg,

De man werd eveneens verdacht van een ontvoeringspoging in Aarlen (provincie Luxemburg). Onderzoek heeft uitgewezen dat de vijftiger zich destijds niet in de buurt bevond