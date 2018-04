Man (62) in levensgevaar na val met elektrische fiets in Oostakker Sam Ooghe

27 april 2018

17u21

Bron: Eigen berichtgeving 13 Een 62-jarige fietser is deze voormiddag levensgevaarlijk gewond geraakt in de Gentse deelgemeente Oostakker. Rond elf uur viel de man met zijn elektrische fiets in de Eksaarderijweg, op de brug bij de Edugoschool.

De situatie was meteen ernstig. De man was buiten bewustzijn en verloor veel bloed. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, en zou nog steeds in levensgevaar verkeren. Het is niet duidelijk hoe de man ten val kwam. De enige getuigen waren werkmannen in een bestelwagen die achter de fietser reden. Zij verklaarden dat de 62-jarige tijdens de afdaling de controle over zijn stuur verloor, mogelijk in de greppel terechtkwam en zo viel. Hij droeg geen helm.

Geraakt of niet?

"Het zag er echt niet goed uit", vertelden ze. "Het was toch al een iets oudere man. Hopelijk komt er snel goed nieuws." De mogelijkheid bestaat ook dat de bestelwagen het slachtoffer geraakt heeft, wat de werkmannen ontkennen.

Aangezien er geen andere getuigen waren, zullen de vaststellingen bij de wagen en de fiets daarover duidelijkheid moeten scheppen. De bewuste rijstrook op de Eksaarderijweg was tot half vijf afgesloten.