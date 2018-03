"Mama ligt in een plas bloed", kinderen treffen mama (27) dood aan in keuken in Herentals, verdachte opgepakt in Limburg Toon Verheijen

13 maart 2018

15u23

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 22 De politie en het parket onderzoeken een verdacht overlijden aan de Kleerroos in Herentals. Daar is het levenloze lichaam van een 27-jarige vrouw aangetroffen in de keuken van een woning. De straat is afgezet zodat het labo haar werk kan doen. Het parket voert een moordonderzoek, een verdachte in de zaak is opgepakt in Limburg.

"Mama ligt in een plas bloed, maar we hebben ook honger." Met die boodschap gingen de twee kinderen van de vrouw aankloppen bij een buurtbewoner. De kinderen - 4 en 7 jaar oud - hadden hun mama even voordien in een plas bloed aangetroffen in de keuken van haar woning in de Kleerroos, in Herentals.

De Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen bevestigt dat het lichaam van de 27-jarige vrouw werd aangetroffen en dat het vermoedelijk om een gewelddadig overlijden gaat. Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en intussen is er in Limburg ook al een verdachte opgepakt. Het parket wil voorlopig alleen kwijt dat het om een man gaat en dat de feiten zich allicht afspeelden in de relationele sfeer. De verdachte moet nog worden verhoord. Vermoedelijk gaat het om de vriend van het slachtoffer.

Eerder ook al gruwelijke moord in zelfde straat

Opvallend: zeven jaar geleden, in mei 2011, werd er in dezelfde straat in Herentals ook een moord gepleegd. En ook toen was het het dochtertje van het slachtoffer dat haar mama dood aantrof. Dader Stefan Roelants, die later tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld voor het hof van assisen, sneed zijn ex-vriendin Cynthia Volders de keel over en liet haar voor dood achter in de badkuip. Fenna, het 6-jarige dochtertje van het slachtoffer, bleef anderhalve dag thuis met het levenloze lichaam van haar mama, waarna de politie - gealarmeerd door medecursisten van Cynthia - het meisje en het lichaam aantroffen in de woning.