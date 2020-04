‘Maggy’ vertelt je wanneer iemand te dicht in je buurt komt kv

29 april 2020

17u17 24 Vanaf volgende maand mogen we eindelijk wat meer uit ons kot en weer naar het werk, maar social distancing blijft de regel in de nieuwe anderhalvemetereconomie. Enkele Belgische ondernemers ontwikkelden Maggy, een apparaatje dat aangeeft wanneer de afstand tussen jou en je collega’s te klein wordt.

“Bedrijven en overheden zijn op zoek naar methoden om het leven veilig te hervatten”, zegt Allan Segebarth, een van de ontwikkelaars. Maggy werkt op basis van bluetooth en is tot op tien centimeter nauwkeurig. Je stopt het toestelletje in je zak of draagt het aan een lanyard. Wanneer mensen zich te dicht bij elkaar bevinden, klinkt er een geluidssignaal. De herlaadbare batterij gaat tot vijf dagen mee.

Privacy is primordiaal”, benadrukt Segebarth. “Het is niet nodig om je te registreren om Maggy te gebruiken. Er worden geen gebruikersdata opgeslagen. Het volstaat om werknemers of bezoekers het apparaat te geven, en je bent vertrokken.”



In eerste instantie is Maggy bestemd voor de professionele gebruiker. Het apparaatje laat werknemers toe om op kantoor makkelijker de veilige afstand te bewaren, maar ook musea of dierentuinen kunnen klanten een apparaat uitlenen voor de duur van hun bezoek. In de toekomst kunnen ook privépersonen gebruik maken van Maggy. De toestelletjes kosten 40 euro per stuk.

Maggy en Maggie

De naam Maggy verwijst naar minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “Haar uitspraak ‘blijf in uw kot’ staat in het collectieve geheugen gegrift”, zegt Bart Embrechts, die mee aan de wieg van Maggy stond. “Onze Maggy helpt mensen net om weer uit hun kot te komen. De naam verwijst ook naar de magneten in het logo. Mensen zijn tot elkaar aangetrokken, en Maggy garandeert dat we elkaar zo snel als mogelijk weer veilig kunnen terugzien.”

