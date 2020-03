“Mag ik nog naar mijn lief?” Minister-president Jan Jambon (N-VA) beantwoordt uw vragen HR

28 maart 2020

21u52

Bron: VTM NIEUWS 26 Nog minstens tot 19 april geldt in ons land een zogenaamde ‘ lockdown light ’. De ‘blijf in uw kot’-maatregelen gelden dus ook tijdens de volledige paasvakantie. Indien nodig, worden ze nadien nog verlengd. Maar hoe dat praktisch in zijn werk gaat, blijkt vooral veel vragen op te roepen. Tijdens VTM NIEUWS beantwoordde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) enkele concrete voorbeelden.

“Mag ik nog naar mijn lief?”

“Ik heb dit voor de zekerheid een paar dagen geleden gecheckt bij het crisiscentrum”, zegt Jambon. “In de richtlijn staat: je mag gaan joggen, wandelen, met één vriend of vriendin erbij. Dat kan uw lief zijn. Dus ja, je mag naar je lief toe gaan. Als uw lief aan de andere kant van het land woont, dan is dat natuurlijk een groter probleem, dan wanneer die in dezelfde gemeente of een andere plaats woont. Maar in wezen, mag het.”



(Ook in een document op de website van Binnenlandse Zaken staat dat je jouw partner mag bezoeken. Toen onze redactie diezelfde vraag gisteren echter voorlegde aan het Crisiscentrum, kregen we te horen dat dit gaat om een niet-essentiële verplaatsing en dus verboden is, red)

Mag ik nog met meer dan één persoon in de auto zitten?

“Met familieleden dus wel, dat is duidelijk. Voorts denk ik dat het kan als je de afstandsregel van 1,5 meter respecteert. Daarnaast is ook belangrijk of iemand tot jouw ‘koker’ behoort: als het iemand is die je de laatste paar maanden niet gezien hebt, kruip er dan niet mee in de auto. Maar als het iemand is waarmee je regelmatig contact hebt - bijvoorbeeld goede vrienden die elkaar vaak zien, dan behoort die ook tot jouw ‘koker’.”

Moet ik een bewijs hebben van mijn werkgever om naar het werk te gaan?

“Als je in het buitenland gaat werken wel, maar voor het binnenland heb je dat niet nodig. Telewerk is wel verplicht als het mogelijk is. Maar een verklaring op eer dat je naar je werk gaat, volstaat.”

Moet ik in één supermarkt inkopen doen of mag ik naar meerdere winkels?

“Je mag naar meer voedingswinkels gaan, als je bijvoorbeeld een bepaald product echt nodig hebt. In theorie mag dat, maar probeer het zoveel mogelijk te vermijden.”

