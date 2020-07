“Macron woest op Rutte tijdens diner”, Europese leiders onderhandelen verder over coronafonds IB JV Mark van Assen HAA

20 juli 2020

15u55

Bron: ANP/DPA/AFP/BELGA, AD.nl 30 update De Europese leiders buigen zich vanaf 16 uur opnieuw over het coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting in Brussel. Voor verschillende discussiepunten liggen er compromisteksten op tafel, laat de Nederlandse premier Mark Rutte weten. De Franse president Emmanuel Macron zou gisteren, tijdens het diner, woest naar Rutte hebben uitgehaald.

De lidstaten touwtrekken sinds vrijdagmorgen voornamelijk over het fonds dat aanvankelijk 750 miljard euro zou bedragen. Dat geld is bedoeld voor de lidstaten die het ergst zijn getroffen door het virus. Een derde daarvan kunnen de landen lenen, de rest (500 miljard) bestaat uit giften. Nederland voert een groep landen aan die fel gekant zijn tegen dat laatste, waaronder naast Nederland ook Zweden, Oostenrijk en Denemarken.

Als het aan deze zogenoemde ‘Vrekkige Vier’ ligt, bestaat het hele pakket uit leningen, omdat die moeten worden terugbetaald. Zo lijden hun belastingbetalers geen schade, is het argument. Dit weekend is gebleken dat dit geen haalbare kaart is.

Geërgerd

De Franse president Emmanuel Macron was volgens Franse media tijdens het diner gisteren zo geërgerd dat hij woedend met zijn vuist op de tafel sloeg, en tegen premier Rutte zei dat hij op de Britse ex-premier David Cameron leek. Cameron deed volgens Macron ook altijd moeilijk met zijn harde lijn op Europese topconferenties. Door die houding is het met de Britse politicus ook niet goed afgelopen, aldus het Franse staatshoofd. Cameron verloor in 2016 het Britse referendum over EU-lidmaatschap. Dat leidde uiteindelijk tot de brexit en Cameron verdween van het politieke toneel.

Macron viel ook fel uit tegen Ruttes ‘zuinige’ bondgenoot en collega uit Oostenrijk, Sebastian Kurz, omdat die voor een telefoontje plots even de tafel verliet. Macron maakte ook publiekelijk het verwijt dat de vier zuinige landen (Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Zweden) “inconsistent en van kwade wil zijn”. In zijn woede zou Macron hebben geroepen dat als de vier geen concessies doen, Frankrijk en Duitsland het plan betalen.

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, zou na de gesprekken van vannacht een nieuw voorstel uitgewerkt hebben. Daarin zou inmiddels de helft van die 750 miljard bestaan uit giften: 375 miljard. Dat is een fors stuk lager.

Doorbraak

Om 16 uur herneemt de EU-top in het Europagebouw in Brussel, zo liet Barend Leyts, de woordvoerder van Michel, weten op Twitter. De Nederlandse premier Rutte gelooft ondertussen dat een compromis mogelijk is. “Het ziet er hoopvoller uit dat afgelopen nacht, toen ik dacht: het is voorbij.” Volgens de Nederlandse regeringsleider liggen er voor verschillende discussiepunten compromisvoorstellen op tafel. “Ik ben zeer tevreden over de teksten die nu op tafel liggen”. Toch waarschuwt Rutte voor overdreven optimisme. “Het kan nog mislopen.”

De voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, verwacht vandaag alvast een doorbraak. “Ik heb de indruk dat de Europese leiders echt een akkoord willen. Ik ben positief over vandaag. We zijn er nog niet , maar de zaken bewegen in de juiste richting. Volgens von der Leyen is de beslissende fase nu aangebroken. “We hebben een oplossing nodig, de Europese burgers hebben een oplossing nodig, De Europese Unie heeft een oplossing en een akkoord nodig om deze crisis te overwinnen en Europa voor te bereiden op de toekomst”.

Er ligt nog niets vast, dus ik zal extreem voorzichtig blijven Franse president Emmanuel Macron

Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hopen op een compromis, maar blijven vooralsnog voorzichtig. De gesprekken hernemen “met mogelijke hoop op een compromis. Er ligt nog niets vast, dus ik zal extreem voorzichtig blijven”, zei Macron. Merkel verklaarde dan weer: “Vorige nacht hebben we na lange onderhandelingen een kader voor een mogelijk akkoord gevonden. Het is een stap vooruit en dat biedt hoop dat vandaag een akkoord kan worden gevonden, of dat ten minste een akkoord mogelijk is.”

“Veel standpunten”

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie onderhandelen al sinds vrijdagochtend over een gemeenschappelijk antwoord op de coronacrisis. Alles samen ligt er meer dan 1.800 miljard euro op tafel om de recessie te lijf te gaan, en de economie te herlanceren na de schok van de pandemie. “Er is veel goede wil, maar er zijn ook veel standpunten”, liet Merkel zich eerder al ontvallen.

Door de EU-top is er een perimeter ingesteld in de Brusselse wijk rond Schuman. De Reyers-Centrumtunnel is afgesloten voor het verkeer dat komt van de E40-A3.