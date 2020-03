“Maatregelen Belgische regering hebben al 560 coronadoden voorkomen” KVDS

18u04 10 Volgens een studie van het Imperial College in Londen hebben de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus die onze regering de jongste weken invoerde, hun effect niet gemist. In een studie die de gerenommeerde universiteit vandaag publiceerde , staat te lezen dat morgen al zo’n 560 overlijdens vermeden zullen zijn in België door het afschaffen van evenementen, het sluiten van de scholen, de sociale afstand en de lockdown.

In het rapport wordt de situatie in elf landen, waaronder België, onder de loep genomen. Volgens de onderzoekers wordt het reproductiecijfer (de maat voor het gemiddelde aantal nieuwe infecties dat elk individueel geval produceert, afgekort als Rt, red.) rechtstreeks beïnvloed door de maatregelen die de respectievelijke regeringen (enkele weken eerder) hebben genomen.

Vertragende groei

Ze gaan ervan uit dat elke maatregel eenzelfde effect heeft op het reproductiecijfer van een land. Gegevens van landen waar de uitbraak verder staat, zoals Italië en Spanje, kunnen daardoor gebruikt worden om de toestand in andere landen te voorspellen. “We zien dat de vertragende groei van het aantal overlijdens in Italië overeenkomt met de impact van de maatregelen die twee tot drie weken eerder werden ingevoerd”, staat er in het rapport te lezen.



“We schatten dat het reproductiecijfer in Italië naar ongeveer 1 zakte (1 persoon geeft dan de ziekte door aan 1 iemand nieuw, waardoor het aantal besmettingen constant blijft en niet meer omhoog gaat, red.) op het moment van de lockdown op 11 maart”, aldus de studie.

Ook België nam doortastende maatregelen, met een ‘lockdown light’ op 18 maart, wat de onderzoekers doet vermoeden dat ons reproductiecijfer nu ook rond de 1 moet zitten. Dat effect zouden we heel binnenkort moeten beginnen te zien.

De studie schat dat door de maatregelen die de 11 betrokken landen namen – Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk – al 59.000 overlijdens afgewend zijn. En dat zouden er nog veel meer worden als de maatregelen van kracht blijven tot de transmissiegraad helemaal naar beneden gaat.

Voor België zou het om naar schatting 560 vermeden overlijdens gaan. Ter vergelijking: momenteel staat de teller van het aantal overlijdens op 513 in ons land.

De onderzoekers schatten dat in de 11 landen van de studie samen al tussen de 7 en de 43 miljoen mensen besmet geraakt zijn met het nieuwe coronavirus. Spanje en Italië hebben momenteel de hoogste besmettingsgraad, Duitsland en Noorwegen de laagste.

