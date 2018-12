"Maar kán die dat wel?" VERLIEZER BETAALT VOORTAAN VREDERECHTER Redactie

22 december 2018

00u00 13 Wie naar de vrederechter stapt, hoeft daarvoor geen 50 euro 'instapkosten' meer te betalen. De verliezer zal dat zogenaamde rolrecht moeten ophoesten. Vrederechter Lode Vrancken maakt zich zorgen. "Wie zijn energie- of ziekenhuisfactuur niet kan betalen, heeft die 50 euro ook niet."

Elk jaar behandelt vrederechter Lode Vrancken duizend zaken van het ziekenhuis Oost-Limburg. Die gaan allemaal over onbetaalde facturen. Voor elke zaak betaalt het ziekenhuis vooraf 50 euro rolrecht. Althans, zo gaat het nog tot 1 februari. Door een wetswijziging kost het vanaf dan niets meer om een burgerlijke procedure te starten bij de vrederechter of de arbeidsrechtbank. "Om de drempel te verlagen", klinkt het bij justitieminister Koen Geens (CD&V). "Een voorbeeld. Een huurder start een zaak tegen een huisjesmelker. Deze huurder zit in een kwetsbare positie. Door de rolrechten naar het eind van de procedure te verplaatsen, zal de huisjesmelker die de zaak verliest de kosten moeten betalen."

50 euro

Toch ziet vrederechter Lode Vrancken een probleem bij zaken waarbij grote energiemaatschappijen of telecomproviders onbetaalde facturen proberen te innen via de echter. "Nu betalen die vooraf en is het geld voor de staatskas. Als we de verliezers achteraf het rolrecht aanrekenen, is het nog maar de vraag of ze dat ooit gaan betalen. Wie z'n ziekenhuisrekening niet kan betalen, heeft die 50 euro ook niet. Zelfs via de belasting innen, zal bij deze mensen moeilijk zijn."

Volgens een ruwe schatting van Vrancken levert het rolrecht in oude vorm jaarlijks meer dan 12 miljoen euro op. Wat de impact zal zijn op die inkomsten, is niet duidelijk. Het kabinet-Geens wijst erop dat het vooral een sociale maatregel wil invoeren. "Bovendien ligt het inningspercentage bij burgerlijke zaken klassiek hoog." (SRB)