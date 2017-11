"Maak van héél Brussels Gewest zone 30" Redactie

De maximumsnelheid moet voor het hele Brusselse Gewest worden vastgelegd op 30 kilometer per uur. Dat plan leggen staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) en mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a) op tafel.

In overleg met politie en burgemeesters kunnen er wel uitzonderingen worden gemaakt voor grote doorgangswegen. "De algemene regel wordt 30 kilometer per uur", klinkt het op Smets kabinet. "Maar bijvoorbeeld niet voor de kleine ring."

Een bestaande trend wordt zo voortgezet. In 2010 voerde het Brusselse stadsbestuur een limiet van 30 per uur in voor de zone binnen de kleine ring: de Vijfhoek. In het verkeersveiligheidsplan van de Brusselse regering uit 2014 werden de 19 gemeenten al opgeroepen om de zone 30 zo ruim mogelijk in te voeren.