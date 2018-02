“Maak terug prioriteit van aanpak van zwarte punten”



20 februari 2018

Verkeersexpert Dirk Lauwers vindt dat de aanpak van zwarte verkeerspunten in Vlaanderen terug een prioriteit moet worden. “Nu is het te vaak in een routine terechtgekomen”, meent Dirk Lauwers. “Kijk naar Nederland of zelfs naar Wallonië. Daar wordt alles systematisch aangepakt en dat werpt wel degelijk zijn vruchten af.”

Kristof Aerts & Ken Standaert

Nikita Everaert (16) uit Destelbergen stierf maandag op weg naar school. Op het kruispunt van N70 met de Orchideestraat werd ze gegrepen door een vrachtwagen die rechts wilde afslaan. Het bewuste kruispunt staat al jaren op de lijst van zwarte kruispunten. Plannen om de situatie veiliger te maken, bestaan al sinds 2003, maar na 15 jaar is er nog niets gebeurd.

Verkeersexpert Dirk Lauwers van Universiteit Gent schrikt daar niet van. “De aanpak van de zwarte punten is te veel op de achtergrond geraakt”, vindt verkeersexpert Dirk Lauwers. “Jaren geleden is er met veel enthousiasme gestart aan de befaamde lijst van 800 zwarte verkeerspunten. En het grootste deel is ook echt aangepakt, maar andere nog steeds niet. Sommige situaties zijn misschien wel complex, maar er moet nu terug prioriteit aan gegeven worden.” Lauwers vindt dat er een nieuwe inventaris moet worden gemaakt en dat er een taskforce moet worden opgericht. “De aanpak moet uit de routine gehaald worden. Terug met een nieuwe drive, een budget en een programma. Ik heb nu de indruk dat er vooral gekeken wordt naar de doorstroming van het autoverkeer ten koste van verkeersveiligheid.”

“Als we naar onze buurlanden kijken, dan gaat de aanpassing van zogenaamde zwarte punten efficiënter en dus sneller. In Nederland wordt bijvoorbeeld gewerkt met een specifiek handboek AVOC en dat werpt zijn vruchten af. AVOC staat voor Aanpak Verkeers Ongevallen Concentratie. Zelfs in Wallonië werd veel systematischer gewerkt, omdat daar het Europese programma voor verkeersveiligheid wordt gevolgd. In principe is die enkel verplicht voor snelwegen, maar in Wallonië wordt die met succes toegepast op gewestwegen.”

“Voor het aanpassen van de infrastructuur van een kruispunt moeten er veel procedures doorlopen worden”, reageert Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer. “De realiteit is dat het vaak onteigeningsprocedures zijn die jaren aanslepen. Al die 800 zwarte punten kunnen ook niet in één keer opgelost worden. Dat is vervelend en niet fijn. We zitten nu eenmaal niet op een goudpot, maar we zitten wel in de laatste sprint. Het is niet omdat er nog geen schop in de grond steekt, dat er niets gebeurt. Achter de schermen zijn de voorbereidingen wel bezig. Aan elk project is al gewerkt, maar er is niet altijd een pasklare oplossing voor handen. Geen enkel dossier ligt zomaar in een kast.”

“Heel veel gevaarlijke kruispunten hebben we ook proberen oplossen met zogenaamde quick wins. Dat zijn aanpassingen aan de verkeerslichten of aan de belijning. Soms kan een simpele ingreep wel het gewenste effect naar verkeersveiligheid hebben. Die aanpassingen springen misschien niet altijd in het oog.”