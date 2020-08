“Maak intiem bezoek voor gevangenen opnieuw mogelijk” HAA

25 augustus 2020

15u01

Bron: Belga 4 In een open brief vragen vier verenigingen die opkomen voor de rechten van gedetineerden dat de gevangenisadministratie opnieuw intiem bezoek mogelijk zou maken. Door de coronacrisis is het ongestoord bezoek al maanden opgeschort.

Door de coronacrisis zijn heel wat bezoekersregelingen in de gevangenissen beperkt. Ongestoord bezoek, waarbij gevangenen enkele uren intiem contact kunnen hebben met hun partner, is opgeschort. Bezoeken aan tafel zijn aan strikte voorwaarden gebonden.

Vier organisaties willen dat dit herbekeken wordt. "De gezondheidscrisis kan niet blijven rechtvaardigen dat gedetineerden en hun naasten hun recht op een privé- en gezinsleven beknot zien", klinkt het in de open brief van het Observatoire internationale des prisons, de Ligue des droits humains, het Collectif des luttes anti-carcérales en Groupement Étudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées (GENEPI).

"De gezondheidscrisis is nog lang niet voorbij. Het gevangenisregime moet dringend zo georganiseerd worden dat familiale, sociale en affectieve relaties tussen de gedetineerden en hun naasten op een gezonde manier mogelijk worden", zeggen de organisaties verder. Ze wijzen er ook op dat de coronacrisis het gevangenisregime sowieso al verzwaard heeft omdat gedetineerden niet of nauwelijks kunnen werken of opleidingen kunnen volgen.