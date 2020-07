“Lokale initiatieven richten zich best op ondersteunen contactonderzoek” NLA

31 juli 2020

16u37

Bron: Belga 0 Het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt dat lokale initiatieven rond contactonderzoek zich het best richten op de ondersteuning ervan. "Maar we hebben wel reserve tegen parallel-initiatieven", zegt woordvoerder Joris Moonens.

Zo'n parallel-initiatieven leiden volgens Moonens tot een versnippering van de capaciteiten en de data. Het lijkt hem daarom geen goed idee dat op lokaal niveau ook nog eens mensen opgebeld worden voor contactonderzoek.

Maar ondersteuning kan wel geboden worden en zou zelfs erg nuttig zijn. "Wij zijn absoluut niet tegen lokale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen geïdentificeerd worden, dat patiënten geholpen worden met het verzamelen van contactenlijsten en bij het naleven van hun isolatie. Wij hebben die hulp nodig", zegt Moonens. Op initiatief van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) wordt een webinar georganiseerd om lokale besturen te tonen hoe dat allemaal gaat.

Het lokale niveau speelt volgens Moonens ook een grote rol in het clusteronderzoek en leert het agentschap bijvoorbeeld of het op bepaalde plekken gerichter moet gaan sensibiliseren.

Inefficiënt contactonderzoek

Dat sommige steden en gemeenten aan lokaal contactonderzoek willen doen, vloeit voort uit hun frustraties over de inefficiëntie van het contactonderzoek van de Vlaamse overheid. Moonens wijst er in dat verband op dat Vlaanderen in de periode van 1 tot 16 juli 94 procent van de patiënten kon bereiken. De voorbije weken was dat bij 72 procent zelfs binnen de 24 uur.