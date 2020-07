“Logica achter maatregelen te onduidelijk om voor gedragsverandering te zorgen” LH

Bron: Belga 7 Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, vindt de logica achter de coronamaatregelen van de Belgische regering niet duidelijk. "Zo ga je geen duurzame gedragsverandering in de maatschappij zien", reageert hij vandaag.

Volgens de psycholoog is die duurzame gedragsverandering het enige middel dat we in handen hebben om het coronavirus te bestrijden, zolang er geen vaccin is. Alleen kan je geen nieuwe gedragingen van bovenaf opleggen, als het voor mensen niet duidelijk is waarom ze iets moeten doen. "We moeten ervoor zorgen dat mensen ervoor kiezen om nieuw gedrag te stellen, zoals afstand houden en een mondmasker te dragen, en niet omdat de overheid dat oplegt. Dat is een slechte motivator", zegt hij.

Om dat te bereiken moet je mensen zelf verantwoordelijk stellen voor hun gedrag, iets wat de expertengroep 'Psychology & Corona' waarin ook Lowet zetelt al schreef in een eerder advies aan de GEES. Zo kan op lokaal vlak per eerstelijnszone een 'alarmdrempel' afgesproken worden, die wanneer overschreden leidt tot meer maatregelen.

De bevolking moet dan uitgelegd krijgen hoe onder die drempel te blijven. Door bijvoorbeeld aan de hand van visuals uit te leggen wat de gevolgen zijn van het openen van de eigen bubbel naar andere bubbels zullen mensen meer geneigd zijn om verstandige keuzes te maken, dan door simpelweg een maximumaantal personen op de bubbel te plakken.

Rolmodellen

"In het begin waren er heel grote mediacampagnes, maar je ziet dat die niet voor de hele bevolking effectief zijn geweest", merkt Lowet ook op. Daarom pleit hij voor rolmodellen voor bijvoorbeeld jongeren en allochtonen. "We willen graag niet alleen epidemiologen in het nieuws zien, maar wel specifieke rolmodellen die groepen kunnen aanspreken. Zo ga je veel minder regels opleggen, en meer uitgaan van logica en principes.”

