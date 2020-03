"Lijkkist best via Skype kiezen": uitvaartsector neemt maatregelen HAA

13 maart 2020

16u56

Bron: Belga 5 Coronacrisis Funebra, de Koninklijke Federatie van Begrafenisondernemers van België vzw, doet een reeks aanbevelingen aan de begrafenisondernemers in het kader van de coronagezondheidscrisis.

De federatie benadrukt dat bloemenwinkels, showrooms en ontmoetingsplaatsen volgens de instructies van de regering tijdens het weekend moeten sluiten. Ze dienen ook regelmatig te worden ontsmet tijdens de week.

Wat het maken van afspraken voor uitvaarten betreft, wordt aanbevolen om zoveel mogelijk informatie op te vragen en zaken te regelen via de telefoon. Alleen voor de keuze van de kist zou er eventueel nog een afspraak moeten worden gemaakt, tenzij het via Skype kan geregeld worden.

LEES OOK. Alles op alles om ‘Italiaans scenario’ te vermijden: deze grafiek toont aan waarom overheid zo drastisch ingrijpt

“Eén meter afstand”

Het aantal mensen dat ter plaatse komt om de uitvaart te regelen, dient zo beperkt mogelijk te zijn. In het uitvaartcentrum kan de familie beter in een grote ruimte ontvangen worden dan in een klein kantoor. "Denk eraan om zeker 1 meter afstand te houden", is ook hier het motto. Lokalen en materiaal moeten grondig worden schoongemaakt (met dettol, bleekwater of een ander product) voor en na de afspraak.

Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje Funebra

De bezoeken aan het uitvaartcentrum dienen te worden beperkt tot de naaste familie en beste vrienden en dienen van korte duur te zijn (men kan een uur per dag aanraden). Bezoekers houden hun bezoek best zo kort mogelijk en er wordt aangeraden dat de mensen hun medeleven aan de telefoon of online betuigen.

Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje. Stoelen best op 1 meter afstand van elkaar.

Funebra raadt mensen boven de 70 jaar of met een zwakke gezondheid aan om zich niet te verplaatsen. De wijwaterkwast wordt verwijderd en de zegening van de overledene gebeurt met een knikje of een kruisteken. De deurklinken en de toiletten dienen regelmatig ontsmet te worden. Best ontsmettingsmiddel voor bezoekers en personeel voorzien.

Ook koffietafels verboden

Naar analogie met de sluiting van restaurants, zijn ook koffietafels, uitvaartrecepties en -banketten verboden.

Er wordt afgeraden om iemand anders dan de naaste familie en goede vrienden aanwezig te laten zijn wanneer de overledene wordt opgehaald door de lijkwagen.

Er wordt aangeraden om de uitvaartplechtigheid in te korten en ze enkel te laten bijwonen door een beperkt gezelschap. Een eerbetoon is nog altijd mogelijk op een later tijdstip na afloop van deze sanitaire crisis, heet het ten slotte nog.

Ook uitvaartplanner Sereni zegt in een persmededeling afscheidsplechtigheden te zullen blijven organiseren in beperkte kring, maar voorlopig kunnen er geen koffietafels of afscheidsplechtigheden in ruime kring plaatsvinden.

"Iedereen bij ons is het er unaniem over eens dat we een morele plicht hebben om dat laatste moment van respect te laten doorgaan", zegt CEO Bram Coussement. "Maar dat doen we met de grootste zorg voor de maatregelen van de overheid om zowel de familieleden als ons personeel maximaal te beschermen.

De afscheidsplechtigheden zelf dienen door te gaan in besloten familiekring Sereni

"Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, wordt het bezoek aan de overledene in de wachtkamers gelimiteerd tot de naaste familie. Rouwbezoek is mogelijk, maar dient tot een minimum beperkt te worden. De afscheidsplechtigheden zelf dienen door te gaan in besloten familiekring, wat inhoudt dat tot een 30-tal personen in besloten kring de plechtigheid kan bijwonen.”

Daarnaast volgt Sereni ook de maatregel dat er geen koffietafels of rouwmaaltijden meer mogen plaatsvinden. Dit om mogelijk risico op besmetting van het coronavirus tegen te gaan.

Verder hecht Sereni belang aan de hygiënische maatregelen en respecteert de uitvaartplanner die ook. In overeenstemming met de getroffen regels wordt een minimum aan fysiek contact verwacht. Er wordt met andere woorden best zo min mogelijk "fysiek" gecondoleerd voor en na de begrafenis. Ook zieke familieleden blijven best thuis.

Lees ook:

Trouwen kan (even) niet: dit is waarom je een familiefeest best uitstelt

Van afhaalfrituur tot kapper: wat valt er allemaal wél en niet onder nieuwe strenge coronamaatregelen