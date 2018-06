"Liefste mama, bedankt voor alles en sorry voor alles": moeder van Syriëstrijder getuigt over brief die hij achterliet IVI

03 juni 2018

13u40

Bron: De Zevende Dag 0 Vijf jaar geleden is de zoon van Fatima Ezzarhouni vertrokken naar Syrië. Hij was een van de eerste vertrekkers uit ons land. Vandaag vertelde ze in “De Zevende Dag” haar verhaal. En hoe hij een brief had achtergelaten waarin hij uitlegt waarom hij is vertrokken.

Haar verhaal begint op 13 juni 2013, de verjaardag van haar zoon. Ze zag hem toen voor het laatst. “Ik wou hem even vasthouden. Hij kon mij niet aankijken. Hij zei dat hij gehaast was en naar zijn vader moest, maar ik heb hem toch even kunnen knuffelen en ik heb hem gezegd: ‘Ik heb u 18 jaar geleden op de wereld gezet’.” Fatima besefte toen niet dat het de laatste keer zou zijn dat ze haar zoon in de armen zou sluiten. “Ik wist niet dat mijn zoon aan het radicaliseren was. Het begon eigenlijk in 2012, maar dat was toen nieuw en ik had geen vermoedens.” Achteraf gezien beseft de moeder wel dat haar zoon veranderd was. “Hij was een beetje veranderd, van kledij. Maar het is niet omdat je lange kleren draagt, dat je naar Syrië vertrekt.”

Brief

Twee dagen na zijn vertrek heeft Fatima een brief gevonden. Ze kent de brief ondertussen bijna van buiten, geeft ze toe. “Liefste mama, bedankt voor alles en sorry voor alles. Je bent de persoon die ik het liefste zie”, had haar zoon geschreven. In de brief vertelde hij dat hij naar Syrië is vertrokken om mensen - weduwes en wezen - te gaan helpen. “Hij is vertrokken vanuit een ideaal”, zegt de moeder. Maar voor Fatima werd haar wereld toen pikzwart.

Ze heeft al lang geen contact meer met hem. Ze vermoedt dat hij nog steeds in Syrië is. “Ik weet via via dat hij ondertussen een kindje heeft. Ik ben dus grootmoeder geworden.” Ze weet ook dat hij zwaargewond is geraakt en dat zijn gezondheid niet goed is, maar meer weet ze niet over haar zoon.

Fatima zet zich nu in om andere jongeren tegen te houden naar Syrië te vertrekken en te helpen deradicaliseren.