"Levensgevaarlijk": man klimt op trein in Brussel-Zuid en veroorzaakt vertraging Ken Standaert

30 augustus 2018

12u31

Bron: Eigen berichtgeving 26 Securail, het beveiligingspersoneel van de NMBS, heeft deze voormiddag een man van het dak van een trein gehaald in het station Brussel-Zuid. Een Thalys-medewerker kon alles vastleggen met zijn smartphone. “Levensgevaarlijk want op de bovenleiding zit zo’n 3.000 volt”, klinkt het bij Infrabel en NMBS.

“Omstreeks 9.45 uur is een man bovenop een luifel en daarna op het dak van een locomotief geklommen van een trein die vanuit Eupen naar Oostende spoorde”, bevestigen Thomas Baeken van Infrabel en Bart Crols van NMBS aan onze redactie. “Gelukkig merkten aanwezige pendelaars en het personeel de man op en konden zij het beveiligingsteam en de politie verwittigen.”

Na enkele minuten kon de man van de trein gehaald worden. Voorlopig is het niet duidelijk wat de man bezielde om zo’n stunt uit te halen. “Maar hij mag van geluk spreken dat hij tijdig opgemerkt werd”, aldus Baeken. “Op een trein klimmen en zo eventueel proberen meerijden is levensgevaarlijk. Bovenop de locomotief zit je ook vlak bij de bovenleiding waar zo’n 3.000 Volt doorgaat.”

Vertraging

Door het incident had de trein zo’n 23 minuten vertraging. “Bovendien is hij in Brugge afgeschaft en niet meer doorgereden naar Oostende”, aldus Crols. “De reizigers richting Oostende konden overstappen op een andere trein.” De man moet nog verhoord worden door de politie, maar riskeert op te draaien voor alle kosten door de vertraging en vervolging omdat hij zich op verboden terrein begaf.

I wanna travel but on the roof Een foto die is geplaatst door null (@chriske82) op 30 aug 2018 om 09:51 CEST