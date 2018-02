"Levensduurverlenging kerncentrales 900 miljoen euro goedkoper dan kernuitstap" ep kv

22 februari 2018

15u31

Bron: Belga 2 De gedeeltelijke levensduurverlenging van twee kerncentrales zou de energiekost in 2030 900 miljoen euro drukken ten opzichte van het scenario van de volledige kernuitstap in 2025. Dat blijkt uit het rapport dat de Gentse professor Johan Albrecht uitwerkte in opdracht van de federale regering. Een andere berekening, waarbij wordt uitgegaan van goedkope gasprijzen, verkleint het verschil sterk tussen beide scenario's.

De regering bestelde de bewuste studie nadat N-VA op de rem ging staan in de discussie over het energiepact. De Vlaams-nationalisten vrezen voor de bevoorradingszekerheid en de energieprijs als de kerncentrales daadwerkelijk in 2025 sluiten. De regering besliste daarop professor Albrecht een aantal scenario's te laten becijferen.

Verschil van 900 miljoen euro

Daaruit blijkt dat de extra kost van een volledige kernuitstap volgens de geijkte veronderstellingen zou uitkomen op 3,7 miljard euro in 2030, terwijl het langer openhouden van twee reactoren, zoals de N-VA als alternatief naar voren schuift, 2,8 miljard euro extra zou kosten. Beide scenario's verschillen dus 900 miljoen euro.

De professor rekende ook een scenario voor met lage gasprijzen. Daarin zou de kernuitstap een extra kost betekenen van 2,16 miljard euro, terwijl de levensduurverlenging van twee reactoren boven de 2 miljard euro zou uitkomen. Volgens de tabel in de studie loopt het verschil tussen beide scenario's terug tot 150 miljoen euro, maar tekstueel staat er steevast 15 miljoen euro. In elk geval is de kloof tussen beide scenario's volgens deze veronderstelling een stuk kleiner.

De scenario's in het Energiepact tonen volgens de professor dat een complete kernuitstap in 2025, een stabiele nood aan gascapaciteit van zowat 7.500 MW tussen 2025 en 2050 vereist. Het rapport wijst er ook op dat de levensduurverlenging van kerncentrales de nood om in gascentrales te investeren niet doet verdwijnen, maar enkel uitstelt.

15 euro per gezin

In een interview zei minister van Energie Marie-Christine Marghem deze week dat de kernuitstap elk gezin 15 euro per jaar zou kosten, zonder btw. Ze baseerde zich daarvoor op de nieuwe studie.

Kamerlid Bert Wollants (N-VA) merkt evenwel op dat de 900 miljoen euro uit de studie "iets helemaal anders is" dan de 15 euro die minister Marghem aanhaalde. Hij gelooft dat je eerder in de buurt van 50 euro per gezin zal uitkomen. "De vraag is dan: hoeveel laat je de bedrijven betalen?", gaat Wollants voort. "Die kostprijs degressief maken, betekent niet dat hij verdwijnt, maar dat iemand anders ervoor betaalt. Het is logisch dat professor Albrecht daar geen uitspraken over doet, want dat is een politieke keuze: wie betaalt de factuur?"

Voor Karin Temmerman (sp.a) bewijst de studie van Albrecht en die van het Planbureau dat een kernuitstap haalbaar is, maar dat niet langer mag worden getreuzeld. "De regering moet het energiepact nu snel goedkeuren. Alle kaarten liggen op tafel. Tijd om de handen uit de mouwen te steken", zegt Temmerman. Ze wijst erop dat het langer openhouden van de kerncentrales eveneens investeringen vergt. "Die investeringen doen we beter vandaag in hernieuwbare alternatieven in plaats van het probleem voor ons uit te blijven schuiven."

Ook voor Kristof Calvo (Groen) toont de studie aan dat een kernuitstap bijzonder haalbaar blijft, "ondanks het getreuzel van de afgelopen jaren". "Ik stel vast dat N-VA nu al nieuwe twijfels aan het zaaien is. Ik kan alleen hopen dat premier Charles Michel, CD&V en Open Vld daar niet aan toegeven. De studie is een sterk argument om nu de juiste keuze te maken. De bibliotheken staan vol met studies en analyses. Nu is het tijd voor een actieplan en om de spade in de grond te steken", aldus Calvo.

Verdere analyse

Elke fractie in het parlement, op de MR van Marghem na, wilde inzage in die studie, maar de minister wou woensdag het rapport pas vrijgeven als het debat binnen de regering was afgerond.

Die inzage komt er nu toch. De studie lag samen met andere studies (van PWC en van het Planbureau) vandaag op de tafel van het kernkabinet. De komende weken zal de regering alle gegevens verder analyseren. De premier heeft alvast gevraagd om alle gegevens over te maken aan het parlement en aan de deelstaten.

Michel wil zo snel mogelijk een beslissing over een energiepact, in elk geval nog dit jaar, zei hij na vragen van Karin Temmerman (sp.a), Kristof Calvo (Groen) en Karine Lalieux (PS).

Tommelein positief

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) reageert positief op het feit dat iedereen inzage krijgt in de nieuwe studie over de kernuitstap. Volgens de Open Vld-minister liggen de resultaten van die studie "in lijn met eerdere studies" en is het nu aan de federale regering om "de nodige stappen te zetten". "Ik moedig hen aan om niet te treuzelen, we moeten vooruit met het energiepact", aldus Tommelein.

Volgens Tommelein staat Vlaanderen zeker klaar om haar deel te doen en te zorgen voor voldoende hernieuwbare energie. "De prognoses van het Vlaams Energie Agentschap (VEA), die ik ook bezorgd heb aan minister Marghem, tonen aan dat de doelstellingen uit het energiepact zeker haalbaar zijn tegen 2030", aldus Tommelein.

Zo wijzen de prognoses voor Vlaanderen alleen op 6,7 GW aan geïnstalleerd vermogen zonne-energie tegen 2030, terwijl in het energiepact sprake is van een doelstelling van 8GW. En op het vlak van windenergie tonen de prognoses voor Vlaanderen 2,5 GW geïnstalleerd vermogen tegen 2030, terwijl het energiepact 4,2 GW vooropstelt.