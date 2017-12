"Leuvenaar lust circulatieplan voor de binnenstad niet" SVM

16u37

Bron: Belga 0 Iets minder dan twee derde van de Leuvenaars vindt dat het verkeerscirculatieplan in de binnenstad ingrijpend moet veranderen. Dat blijkt uit een bevraging van Open Vld bij 1.400 Leuvenaars. Bijna een kwart van de ondervraagden gaat niet akkoord met deze stelling. De resultaten zullen de basis vormen voor het 'Stadsproject Leuven 2018-2030', dat Open Vld als oppositiepartij bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar aan de kiezer wil voorleggen.

Vertommen

De ondervraagden vinden vooral mobiliteit en bereikbaarheid erg belangrijk. Bijna 60 procent van hen stipte dat aan als "hoogst prioritair". Ook veiligheid (52,7 procent) en onderhoud van straten en pleinen (52,4 procent) is voor de ondervraagde Leuvenaars een prioriteit.

Lage belastingen

Op enige afstand volgen lage belastingen (41,6 procent), innovatief en milieubewust (30,9 procent), sociaal beleid (30,2 procent), inspraak en zelf beslissen (22,9 procent), Leuven internationale stad (21,5 procent), cultureel en sportaanbod (19,1 procent) en samenleven met studenten (13,9 procent). Ook de meeste antwoorden op de open vraag hadden betrekking op straten en stoepen, gevolgd door veiligheid.



Uit de reacties op de elf beleidsvoorstellen die Open Vld voorlegde, blijkt het mobiliteitsthema het meest urgent. Liefst 84,9 procent is van oordeel dat de voetpaden, fietspaden en het wegdek dringend aan verbetering toe zijn. Iets meer dan 80 procent van de ondervraagden blijkt voorstander te zijn van een aanbod aan gratis randparkings en de bediening van de binnenstad met een regelmatige shuttledienst.



"Niet afkomst maar toekomst telt"

Andere stellingen die massaal op instemming kunnen rekenen: de stad moet gebruik maken van de meest innovatieve en milieuvriendelijke technologieën in haar dienstverlening aan de burger (79,8 procent), de stedelijke personenbelasting en onroerende voorheffing mogen fors omlaag (73,1 procent) en de burger moet zelf kunnen beslissen over een deel van de investeringen in zijn wijk of deelgemeente (68,2 procent).

73 procent is van oordeel dat niet de afkomst maar de toekomst telt. Daaruit blijkt volgens Open Vld 'dat Leuven zichzelf een diverse stad vindt "waar geen plaats is voor racisme of discriminatie".