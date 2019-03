“Leuven en Gent Europese voorlopers in stadsplanning” IB

18 maart 2019

23u51

Bron: Belga 0 De internationaal gerenommeerde Canadese stadsplanner Brent Toderian heeft vandaag Leuven en Gent bezocht. Hij noemde de twee Vlaamse steden Europese voorlopers in stadsplanning. Maar ze mogen wel nog ambitieuzer zijn. Dat zei David Dessers (Groen), de Leuvense schepen van Mobiliteit, deze avond na afloop van het bezoek.

Brent Toderian, die bekendheid verwierf als stadsplanner van het Canadese Vancouver, was vrijdag te gast in het Vlaams Parlement. Maandag ging hij op verkenning in Gent en Leuven. In de universiteitsstad maakte hij een fietstocht met onder meer de Leuvense schepenen Dessers en Carl Devlies (CD&V) van Ruimtelijk Beleid. Op het stadskantoor voegde burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) zich bij het gezelschap.

"Toderian toonde zich zowel in Gent als in Leuven aangenaam verrast door de stadsvernieuwing en de circulatieplannen", zei Dessers tijdens de slotlunch. "Hij noemde beide steden Europese voorlopers. Naar Belgische normen zijn ze zelfs héél goed bezig.”

Maar Toderian had ook kritiek. Op bepaalde bouwprojecten, zoals de Hertogensite in Leuven waar de terreinen van een voormalig ziekenhuis worden omgevormd tot een duurzame woonwijk aan het water. De klimaatplannen voor 2030 en 2050 zijn volgens de Canadees achterhaald. "Er moet climate urgency zijn. De teneur van de discussie wordt veranderd door de steden", stelde Toderian.