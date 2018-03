"Léopold Storme lijkt voorwaarden niet te hebben overtreden" TT

21 maart 2018

12u15

Bron: Belga 0 Het Brusselse parket ziet geen reden om de strafuitvoeringsrechtbank te vatten voor Léopold Storme. De jongeman die voorwaardelijk vrij is nadat hij veroordeeld werd voor de moorden op zijn ouders en zus, dook op in een video waarin te zien was dat hij mogelijks dronken was maar volgens het parket heeft hij de voorwaarden van zijn vrijlating niet overtreden.

De nu 29-jarige Léopold Storme werd in 2010 door het assisenhof van Brussel veroordeeld tot een celstraf van 26 jaar voor het doden van zijn ouders en de moord op zijn zus, op 16 juni 2007 in de Brusselse Marollenwijk. Hij kwam in februari 2017 voorwaardelijk vrij maar die beslissing werd op 7 juni geschorst. Léopold Storme had zich de week voordien zelf bij de bevoegde politie-inspecteur aangeboden omdat hij alcohol had gedronken, wat verboden was gezien de opgelegde voorwaarden. De strafuitvoeringsrechtbank oordeelde enkele weken later dat Storme niet terug moest naar de gevangenis maar paste wel de voorwaarden van zijn vrijlating aan.

De voorbije dagen dook in verschillende media dna een filmpje op waarin te zien was dat Storme op café zat en mogelijks dronken was.

"Het parket heeft kennis genomen van het filmpje maar volgens ons zijn de voorwaarden van de vrijlating niet overtreden", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Er is voor ons dan ook geen reden om de strafuitvoeringsrechtbank te vatten."