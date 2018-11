“Leg uit wat mensen zien, horen en voelen”: gezagvoerder schrijft boek om passagiers van vliegangst te helpen

Sven Ponsaerts

26 november 2018

21u11

‘This is your captain speaking’. Niet één of andere psycholoog, maar wel piloot Kelly Otte - gezagvoerder van een Boeing 737 - wil met een boek mensen van hun vliegangst afhelpen. “Leg uit wat mensen zien, horen en voelen, en ze zijn al een pak meer op hun gemak.”