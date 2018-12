“Leerlingen KTA Brugge dreigden met aanslag op nieuwkomers” kv

10 december 2018

03u30

Bron: Het Nieuwsblad 0 Leerlingen van het Koninklijk Technisch Atheneum in Brugge dreigden er in een besloten chatgroep op Facebook mee om een aanslag te plegen op een OKAN-klas in hun school, waar anderstalige nieuwkomers terechtkomen. Ze postten daarbij ook foto’s van wapens. Dat bericht Het Nieuwsblad vandaag.

Een van de leerlingen maakte zelf bij de directie melding van het bestaan van de chatgroep. Het schoolbestuur schakelde de politie in. De tiener was op het matje groepen wegens extreemrechtse uitspraken en deed uit de doeken dat hij zijn radicale ideeën besprak met gelijkgezinden in chatgroep ‘De Rechtse alliantie van het KTA’. De jongens postten in de chatgroep ook foto’s met oorlogswapens en racistische leuzen en opperden het idee van een aanslag op de OKAN-klas.

Politie en parket onderzoeken de zaak nu. De betrokkenen werden verhoord en bij de jongen die met de wapens poseerde, werd een huiszoeking uitgevoerd. Zijn vader is een wapenverzamelaar en is in orde met de vergunningen.



De tieners zouden ondertussen beseffen dat ze te ver gegaan zijn. Volgens de speurders lijkt het om uit de hand gelopen stoerdoenerij van enkele tieners te gaan, zegt Het Nieuwsblad.

Het KTA bekijkt nog welke sancties er zullen getroffen worden tegen de betrokken leerlingen.