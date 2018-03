"Leerling bedreigde leerkracht met vuurwapen in Anderlecht" HA

09 maart 2018

12u48

Bron: Bruzz, La Dernière Heure 0 Een school in Anderlecht heeft een klacht ingediend bij de politie omdat een leerling een leerkracht met een vuurwapen zou hebben bedreigd. Dat meldt La Dernière Heure.

De feiten dateren van 23 februari op de school Institut de la Providence in de Brusselse gemeente. De leraar had de moeder van een leerling opgebeld omdat die zijn sleutelbos zou gestolen hebben. Dat telefoontje viel niet in goede aarde bij de scholier, waarna die met een vriend naar de school afzakte en de leerkracht bedreigd zou hebben. De jongen zou een vuurwapen op tafel hebben gelegd en geëist hebben dat de leraar nooit nog naar zijn moeder zou bellen.

De 18-jarige leerling, die in het derde middelbaar zit, is inmiddels definitief van school gestuurd, schrijft La Dernière Heure. De vakbond betreurt dat dat pas op 8 maart gebeurde, twee weken na de feiten. "Er is niet over gecommuniceerd met het personeel of de vakbonden. Terwijl het hier wel over een vuurwapen gaat. De leerling in kwestie liep nog een hele week door de gangen van de school."

De school heeft een klacht ingediend bij de politie en de zaak is overgemaakt aan het Brussels parket. Van het vuurwapen is nog geen spoor. De bedreigde leerkracht is zwaar onder de indruk van de feiten en voor lange tijd werkonbekwaam, schrijft Bruzz.