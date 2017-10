"Leerkracht Eddy M. begrijpt niet waarom hij zijn kinderen vermoordde" mvdb

13u05

Bron: Belga 0 belga (archieffoto) De raadkamer van Luik heeft vandaag de aanhouding van Eddy M. bevestigd, die in beschuldiging is gesteld voor tweevoudige moord op zijn twee kinderen. Hij koos twee nieuwe advocaten voor zijn verdediging.

De 38-jarige onderwijzer Eddy M. bracht zijn twee kinderen van 4 en 7 jaar afgelopen zaterdag om het leven na een ruzie met de moeder van de kinderen, van wie hij was gescheiden. Hij bracht hen verschillende messteken toe waarna hij probeerde te vluchten en zijn aderen door te snijden.

Lees ook Verdachte van moord op zijn twee kinderen verschijnt voor onderzoeksrechter

Eddy M. weigerde zelf te verschijnen voor de raadkamer. Hij werd vertegenwoordigd door zijn twee nieuwe advocaten Xavier Montiel-Corte en Guy Uerlings. Zijn vorige advocaat was aangesteld in het kader van de Salduz-procedure, na zijn arrestatie.

Volgens zijn advocaten is Eddy M. teneergeslagen door zijn daad en begrijpt hij die niet. "Dit is een persoon die geen juridische voorgeschiedenis heeft en die gekend is als aanbiddelijk met anderen", aldus Montiel-Corte. "We moeten ons vragen stellen over zijn mentale toestand."