‘Le Jeune Ahmed’ van broers Dardenne geselecteerd voor European Film Awards PVZ

20 augustus 2019

12u36

Bron: Belga 0 In totaal zijn er 46 langspeelfilms geselecteerd voor de jaarlijkse European Film Awards (EFA). In die selectie zijn onder andere de Belgische film "Le Jeune Ahmed" van de broers Dardenne samen met vijf andere Belgische coproducties opgenomen. Dat maakte de EFA vandaag bekend in een persbericht.

‘Le Jeune Ahmed’ gaat over de 13-jarige Ahmed die heen en weer geslingerd wordt tussen de absolute idealen van zijn imam en de verlokkingen van het leven. Ahmed is een jongen uit een gewoon allochtoon gezin die geradicaliseerd is met de imam als zijn mentor en zijn in Syrië omgekomen neef als idool. "De maatschappij, de school, de opvoeders, zijn moeder, kunnen inderdaad niets doen wanneer iemand geradicaliseerd is. Dat is wat onze film laat zien", zei Luc Dardenne daarover op het Filmfestival van Cannes.

De komende weken zullen meer dan 3.600 leden van de European Film Academy stemmen voor de nominaties in de categorieën Europese Film, Regisseur, Acteur, Actrice en Scenarist. De nominaties worden aangekondigd op 9 november tijdens het Sevilla Europees Film Festival in Spanje. Een 8-koppige jury zal dan beslissen over de prijswinnaars in de categorieën Europese D.O.P., Montage, Productie-ontwerp, Kostuumontwerp, Haar en Make-up, Muziek, Geluidsontwerp en Visual Effects. Op 7 december worden in Berlijn de winnaars bekend gemaakt.

Ook vijf Belgische coproducties

De andere Belgische coproducties die meedingen naar een prijs zijn “Dirty God” (Nederland, Groot-Brittannië, België en Ierland), geregisseerd door Sacha Polak, “God exists, her Name is Petrunija” (Macedonië, België, Slovenië, Frankrijk en Kroatië), geregisseerd door Teona Stugar Mitevska, “Oleg” (Letland, Litouwen, België en Frankrijk), geregisseerd door Juris Kursietis, “Sorry we missed You” (Groot-Brittannië, Frankrijk en België), geregisseerd door Ken Loach en “Tel Aviv on Fire” (Luxemburg, Frankrijk, Israël en België), geregisseerd door Sameh Zoabi.