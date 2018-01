“Slimme zet van Michels entourage om GSM’s thuis te laten bij Ruslandtrip” Ken Standaert

31 januari 2018

16u53 1 De entourage van eerste minister Charles Michel (MR) liet bewust de smartphone thuis tijdens het staatsbezoek aan Rusland. De oorzaak: de angst voor Russische hackers en spionage. Enkel de premier - die net als de overige ministers sinds 2015 over een hyperbeveiligde smartphone beschikt - bleek rechtstreeks telefonisch bereikbaar.

De rest van het gezelschap schakelde over op tijdelijke toestellen met Russische nummers of een verbinding via de Belgische ambassade. “Allerminst een domme beslissing”, vertelt Eddy Willems, beveiligingsexpert van G Data. “Smartphones zijn intussen ook vrij kwetsbaar geworden.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN