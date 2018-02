“Informanten” op Antwerpse dodenlijst vragen politiebescherming Patrick Lefelon

07 februari 2018

09u35

Bron: Eigen berichtgeving 10 Advocaat Jorgen Van Laer die Lisa Y., de gewezen vrouw van drugsbaron Frank ‘De Tank’ V. verdedigt, dringt bij de politie aan op extra bescherming na de verspreiding van de 'Dodenlijst met informanten'.

In Antwerpen en enkele randgemeenten zijn de voorbije dagen honderden pamfletten verspreid met daarop de boodschap 'Dood aan informanten' en een lijst met negen namen van personen die door de politie zouden zijn gehoord in een drugsdossier. Politie en parket onderzoeken de zaak, maar willen voorlopig niets kwijt over de betrokkenheid van de negen genoemde personen.

Jorgen Van Laer: “Mijn cliënte die al geruime tijd gescheiden is van Frank V., kreeg de voorbije maanden al verschillende signalen dat haar leven op het spel staat. Er werden berichten in die zin verstuurd, er werd slachtafval voor de deur gedumpt… Wij hebben toen al de politie ingelicht. Mevrouw Y. kreeg de raad goed op haar tellen te passen, maar daar bleef het bij. Zij moest het zelf maar uitzoeken. Nu half Antwerpen deze dodenlijst in de bus heeft gekregen, vreest mijn cliënte nog meer voor haar leven. Zij heeft ook kleine kinderen. Daarom vragen wij dat de politie voor extra bescherming zorgt.”

De Antwerpse federale politie voert al enkele maanden een onderzoek naar doodsbedreigingen tegen handlangers van Frank V. Eén van die mannen kreeg zelfs bezoek van de politie thuis. Speurders deelden hem mee dat in het milieu een prijs op zijn hoofd was gezet. Deze naam prijkt opmerkelijk genoeg niet op de dodenlijst.

Partij cocaïne verloren

Het drugsmilieu weet maar al te goed wie achter deze ‘lastercampagne’ schuilgaat: Nordin El H., een lokale dealer die de voorbije jaren uitgroeide tot een drugsbaron. De man houdt zich al geruime tijd op in Dubai en trekt van daaruit aan de touwtjes.

Hij is de man die gebrouilleerd geraakte met Frank ‘De Tank’ V. omdat een partij cocaïne verloren was gegaan. 'De Tank' had van Nordin EL H. al een voorschot van 400.000 euro gekregen om de partij uit een container te halen. Toen dat mislukte, gingen de poppen aan het dansen. Woningen werden onder vuur genomen en auto’s in brand gestoken.

De negen namen op de 'Dodenlijst' zijn op twee na allemaal opgepakt en ondervraagd over de drugshandel van Frank 'De Tank’. Hij staat zelf ook op de lijst. Twee namen, Thami S. en Dieder K., komen in dat onderzoek niet voor. Blijkbaar wil Nordin El H. ook hun naam door het slijk sleuren.