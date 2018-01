“Ik verloor smartphone met foto’s van mijn overleden zoontje in Antwerpen. Ze zijn het enige wat ik nog van hem heb. Heeft iemand hem gezien?” Koen Van De Sype en Tine Kintaert

24 januari 2018

12u31

Bron: Eigen Berichtgeving 36 Het was alsof het noodlot ermee gemoeid was: bijna dag op dag een jaar nadat ze afscheid moest nemen van haar baby Maxime, verloor Suzanne Bitton (28) haar smartphone met foto’s en video’s van de jongen aan een bushalte in Antwerpen. Omdat ze geen back-up maakte, dreigt ze nu het enige aandenken te verliezen dat ze nog aan haar 6-maanden oude zoontje heeft. Ze deed een oproep op Facebook om het toestel terug te vinden en die wordt massaal gedeeld.

Het was midden 2016 toen Suzanne het leven schonk aan haar eerste kindje. De bevalling verliep erg moeizaam en al meteen merkten de dokters dat er iets mis was met de jongen. “Na een week of twee kreeg ik te horen dat hij erg ziek was”, vertelt de vrouw aan onze redactie. “Hij zou niet ouder worden dan 2 jaar. Het is uiteindelijk maar zes maanden geworden. Ik was er kapot van toen ik hem moest afgeven.”

Noodlot

Dat gebeurde op 23 december 2016. Bijna dag op dag een jaar later sloeg het noodlot opnieuw toe, want op 21 december vorig jaar verloor Suzanne het enige wat ze nog van haar zoontje had: de foto’s en video’s die ze van hem had gemaakt met haar smartphone. Het gebeurde aan de tramhalte Bres in Antwerpen. “Het was de halte na het Kasteelplein, dus ik vermoed dat het nog de Amerikalei is”, schreef ze in een oproep op Facebook. “Het was een zwarte Samsung Galaxy A3 en ik gebruikte hem vooral om naar muziek te luisteren. Het scherm was al helemaal gebarsten.” (lees hieronder verder)

Ze had die dag een jasje aangetrokken waarvan de zakken iets te klein waren voor het toestel. “Ik moest rennen om tram 8 te halen en ik was al onderweg toen ik merkte dat mijn telefoon weg was”, doet ze het verhaal. “Ik keerde onmiddellijk terug naar de oorspronkelijke halte met het openbaar vervoer, maar ik kon mijn telefoon nergens meer vinden. Ik was ontroostbaar.”

De vrouw deelde een berichtje op Facebook in de hoop hem terug te vinden. “Ik verloor mijn smartphone met foto’s van mijn overleden zoontje in Antwerpen. Ze zijn het enige wat ik nog van hem heb. Heeft iemand hem gezien?”, wilde ze graag weten. Omdat de oorspronkelijke post niet veel gedeeld werd, zette ze de boodschap openbaar. “Na enkele ogenblikken was het al 15 keer gedeeld. Intussen zit het al op meer dan 4.500 shares”, vertelt ze.

Steun

De steun die ze van compleet onbekenden krijgt is haar een hart onder de riem. “Ik stond perplex”, vertelt Suzanne. “Ik had het gevoel dat iedereen echt met me meeleefde en me wilde helpen. Ik hoop dat het ertoe kan leiden dat ik mijn toestel terugvind. Op mijn scherm staat een foto van mijn overleden zoon. Ook de andere foto’s en filmpjes zijn me meer waard dan alle schatten ter wereld. Ik heb er geen back-up van, dus behalve een paar foto’s op mijn vaste computer heb ik niets meer van hem. Het zou voor mij het allergrootste cadeau zijn mocht ik mijn smartphone weer ongeschonden terugkrijgen.”

Ook bij De Lijn heeft Suzanne intussen een dossier geopend.

Wie meer informatie heeft over het toestel, mag altijd mailen naar eindredactie.nm@hln.be.