“Ik stond onder douche toen gebouw naast ons ontplofte” Patrick Lefelon

10u35

Bron: eigen berichtgeving 0 Photonews De 27-jarige studente Barbera Bruce-Boye stond gisteravond onder de douche toen om 21.30u het appartementsgebouw ernaast ontplofte en als een kaartenhuisje in elkaar zakte.

Barbera: “Ineens schudde heel het huis. Ik liep naar de slaapkamer want ik dacht dat er een kast was omgevallen. Mijn vriendin keek buiten en zag iemand onder het puin vandaan kruipen. Dan heb ik snel mijn pyjama aangetrokken en ben de straat op gevlucht. Ik had niets mee, ook mijn gsm niet. Dus het heeft even geduurd voor ik iemand kon verwittigen.

Haar vriendin Vanessa Tuur hoorde een buurman, die helemaal onder het stof zat, in paniek roepen om zijn vrienden. “Hij schreeuwde de namen van die vrienden. ‘Die zitten nog binnen’, riep hij. De jongeman was zo in paniek. Al na twee minuten kwamen de eerste brandweerwagens toe. Wij zijn dan weggegaan en later op de avond heeft een vriend ons opgevangen. Daar hebben wij ook geslapen.”’

Vanmorgen zijn de twee Nederlandse studentes uit Amsterdam hun spullen komen ophalen. Dat gebeurde onder begeleiding van de huisbaas en de hulpdiensten. Zij hadden een kamer in een gebouw met acht studio’s. Hun studio lag achterin.

“Onze kamers zagen er nog goed uit, vergeleken met de ravage in het gebouw ernaast. Ik heb de voorbije niks verdacht geroken of gezien in onze buurt”, aldus Vanessa, “Als je dit ziet in daglicht, is het bijna niet te geloven dat er zoveel mensen gered zijn kunnen worden. Ik hoop voor onze buurman dat ook al zijn vrienden ongedeerd zijn.”

Vanessa studeert vroedkunde aan de hogeschool AP. Zij had vanmiddag examen. Dat is uitgesteld. Voor Barbera die Internationale Betrekkingen aan de universiteit UA studeert, is het nog afwachten hoe de examens zullen verlopen.

De twee dames leefden vannacht vooral op adrenaline: “Wie moet ik verwittigen, wat met onze spullen, hoe moet het met examens, weet op het thuisfront iedereen dat ik veilig ben?”

Vanessa: “Maar nu ik de ravage zie in het daglicht, begint pas door te dringen aan wat ik ben ontsnapt. Wil ik straks nog terug naar mijn kamer daar? Daar moet ik toch even goed over nadenken.”