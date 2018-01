“Europa bevestigt: staatssteun voor Ghelamco Arena is onrechtmatig" Jeroen Bossaert

Bij de bouw van het Gentse voetbalstadion was er volgens de Europese Commissie geen sprake van illegale staatssteun. Advocaat Walter Van Steenbrugge bevestigt aan onze redactie dat de Europese Commissie zijn kantoor mondeling bevestigd heeft dat de staatssteun voor de Ghelamco Arena als onrechtmatig beschouwd kan worden. "De financiële steun voor het stadion is nooit bij Europa aangemeld, terwijl dat verplicht is."

Vandaag kwam De Standaard met het nieuws dat Europa de klacht wegens illegale staatssteun aan de Ghelamco Arena in 2016 onderzocht heeft en begin 2017 uiteindelijk verworpen heeft. Advocaat Walter Van Steenbrugge, die de zaak aanhangig maakte, betwist dat.

“Die informatie klopt niet. Het enige wat de Europese commissie gedaan heeft, is zeggen dat we te weinig economisch belang hadden om ons partij te stellen.” Concreet betekent het dat Europa vond dat de vzw die de klacht had ingediend te weinig rechtstreekse schade ondervonden had van de vermeende illegale staatssteun. Die vzw (een supportersvereniging van Club Brugge) vond dat stad Gent aan competitievervalsing gedaan had door meer dan 23 miljoen euro steun te geven aan AA Gent. Europa sprak zich nooit officieel uit over de grond van de zaak omdat de klacht na een voor-onderzoek als onontvankelijk werd beschouwd. “Enkel als we de klacht namens een beroepsvereniging of een aannemer deden, kon Europa ze onderzoeken”, zegt Van Steenbrugge.

De advocaat zegt wel dat de Europese Commissie tijdens dezelfde zitting bevestigde dat er geen aanmelding is gekomen voor de staatssteun aan de Ghelamco Arena. “En dat is nochtans verplicht”, aldus de advocaat. “Men heeft ons mondeling gezegd - en dat kan gecheckt worden - dat de staatssteun daardoor onrechtmatig is.”

Van Steenbrugge haalt het voorbeeld aan van de subsidies van Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA). “Die wou een aantal stadions financieren en heeft zijn dossier éérst aangemeld bij de Europese Commissie. Die heeft hem vervolgens een richtlijn gestuurd met voorwaarden voor de subsidies. In Gent is dat nooit gebeurd, dus is de staatssteun hoe dan ook onrechtmatig.” Van Steenbrugge stelt dat als iemand naar de Belgische rechtbank zou stappen, hij veel kans maakt om gelijk te krijgen.