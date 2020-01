Exclusief voor abonnees

‘Lam Gods’-restaurator kan niet lachen met mopjes en opmerkingen: “Ze maken de kunst van Van Eyck belachelijk”

Yannick Verberckmoes

23 januari 2020

06u00

Bron: De Morgen

Het Lam Gods is nu gerestaureerd, maar botst op consternatie in de Engelstalige pers. Na een virale tweet over hoe het dier ineens kijkt als een mens, is het lam zelfs een meme geworden. Restaurator Hélène Dubois vindt het niet grappig. “Dit is respectloos voor het werk van de kunstenaars.”