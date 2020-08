Exclusief voor abonnees

‘Lady truckers’ maken komaf met vooroordelen: “Ik ben ook maar gewoon een huismoeder die per toeval met de camion rijdt”

Bieke Cornillie

31 augustus 2020

19u03

Het is een select clubje vrouwen dat in ons land met de vrachtwagen rijdt. Met slechts 750 chauffeuses zijn ze. In ‘Lady Truckers’ volgt VTM er vanaf dinsdag tien. “Soms manoeuvreer ik extra vlot, dan staan mannen wel te kijken”, lachen ze.