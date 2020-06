“Laat premier Wilmès met Jambon en Di Rupo de kar van de formatie trekken” SPS

14 juni 2020

12u13

Bron: Belga 2 Een N-VA/PS-as kan pas gevormd worden met open en serene gesprekken. Beide partijen kunnen een goede meerderheid vormen met de restregering (MR, Open Vld en CD&V). Dat stelde N-VA-kamerfractieleider Peter De Roover in De Zevende Dag. Hij ziet premier Sophie Wilmès (MR) de kar trekken, bijgestaan door de minister-presidenten Jan Jambon (N-VA) en Elio Di Rupo (PS).

Vorige vrijdag keurde de superkern een nieuwe reeks maatregelen goed, maar dat gebeurde zonder N-VA. "De dagjespolitiek moet stoppen. De honderden miljoenen die in de superkern beslist werden, kunnen niet meer uitgegeven worden voor de relance", lichtte De Roover vandaag toe. Hij wees erop dat het niet de eerste keer is dat er geen unanimiteit in de superkern was. Eerder stemde de socialisten en groenen al tegen.

Voor de N-VA is het aan een nieuwe regering om het heft in handen te nemen. De Roover kijkt daarvoor naar de as N-VA/PS, maar die kan pas gesmeed worden na serieuze en open gesprekken. De as kan een goede meerderheid vormen met de restregering. Vanuit die restregering kan premier Wilmès aan de kar trekken, samen met de minister-presidenten Jambon en Di Rupo. Die vertegenwoordigen de twee deelstaten en werken reeds goed samen, aldus de N-VA-fractieleider. "Het is een formule die net iets minder politiek is", voegde hij er nog aan toe.

Niet herfederaliseren

Wat het communautaire betreft, merkt De Roover op dat de coronacrisis heeft aangetoond dat de huidige staatsstructuur niet werkt. Iedereen heeft dit vastgesteld. De oplossingen lopen ver uiteen, maar een status quo is geen optie, aldus Peter De Roover. Voor de N-VA is herfederaliseren uitgesloten: "bevoegdheden verschuiven naar het niveau dat het minst goed werkt, is geen goed idee".

De Roover benadrukt dat een staatshervorming niet voor morgen is: daarvoor is de grondwet onvoldoende opgesteld eind vorige legislatuur met de lijst van voor herziening vatbaar verklaarde grondwetsartikelen.

