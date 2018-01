"Laat ook buurtwinkels met meer dan vijf personeelsleden hele dag openblijven" AJA

Bron: VTM Nieuws 3 Benoit De Freine Illustratiebeeld, een buurtwinkel Alleen buurtwinkels met vijf personeelsleden of minder mogen momenteel op zondag de hele dag openblijven. Als je meer mensen in dienst hebt, moet je de winkel op de middag sluiten. Oneerlijke concurrentie vinden vele supermarkten. De personeelslimiet voor buurtwinkels moet opgetrokken worden van vijf naar tien werknemers. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen (NSZ) aan VTM Nieuws.

De huidige wetgeving is volgens het NSZ niet langer meer van deze tijd. "Buurtwinkel zijn geen kleine kruideniers meer die slechts één of twee mensen tewerkstellen. Ze zijn uitgegroeid tot kleine KMO’s die zorgen voor veel tewerkstelling", aldus Christine Mattheeuws van de zelfstandigenorganisatie aan VTM Nieuws. "Dan is het toch bijzonder jammer dat zij al op de middag moeten sluiten".

Het NSZ stelt voor om de personeelslimiet voor deze winkels op te trekken van vijf naar tien werknemers. Ze vragen daarom aan Kris Peeters (CD&V), minister van Werk, om de wet aan te passen.

Voor veel mensen is zondag een vast winkelmoment. De buurtwinkels doen het ook nog steeds goed in ons land. In 2016 steeg het aantal buurtwinkels zelfs met vier procent.