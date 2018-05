“Laat mij af en toe met rust”: blokkende studenten delen de beste tips voor nerveuze ouders kg

29 mei 2018

10u30

Bron: Teleblok 0 Niet alleen studenten, maar ook hun ouders lijden onder de examenperiodes. Hulplijn Teleblok vroeg blokkende studenten wat hun ouders kunnen verbeteren om hun leven wat makkelijker te maken tijdens de zwaarste periodes van het jaar. Dit zijn hun tips.

Driekwart van de ouders ervaart dan meer stress dan normaal. Dat blijkt uit de enquête die Teleblok, de gratis anonieme hulplijn van CM, in samenwerking met MNM heeft afgenomen bij 1.279 ouders en 2.228 studenten. Ouders zijn nochtans niet slecht bezig: hun studenten geven gemiddeld 6,7 op 10 voor hun ondersteuning.

Toch is er ruimte voor verbetering. In de enquête werden studenten ook gevraagd wat hun ouders kunnen doen om hen beter te ondersteunen tijdens de blok. Deze tips kwamen het vaakst terug.

Geen stress

Dat ouders soms meer lijden onder de blok dan hun kinderen, weten ook de studenten zelf. “Stress zelf niet zo”, raadt één van hen aan. “Ik kan niets tegen je vertellen als je helemaal in paniek bent. En dat terwijl jij mij zou moeten kalmeren. Daarom zeg ik niets meer over het verloop van mijn examens en zeg ik altijd dat het heel goed gaat.”

Sommige ouders lijken zichzelf bovendien in een slachtofferrol te duwen. “Soms neemt mijn mama wat vrijaf of blijft ze thuis voor mij en mijn zus, maar klaagt ze dat ze stil moet zijn. Ik heb daar nooit om gevraagd.”

Stilte en rust

“Ik hou van jullie, maar laat mij af en toe met rust”, zegt één studente. Ook de tv stiller zetten, de deur van de kamer sluiten en eventuele jongere broers of zussen wat intomen, zijn goede manieren om een blokkende student te steunen.

Eén studente bevestigt dat ze liever niet betutteld wordt. “Mijn mama kan een enorme spraakwaterval zijn en dan kan ik niet studeren. Laat me leven op mijn tempo. Laat me zelf de wekker zetten, wuif me niet steeds uit als ik naar een examen vertrek. Ik ben 21, geen 12.”

Vertrouw hen, maar blijf realistisch

Zelfs de beste student ziet het soms niet meer zitten. Als ouder kan je dan vertrouwen tonen, maar let erop dat je niet blindelings gelooft in een goede afloop. “Het komt niet altijd goed, dus houd er misschien op met dit te zeggen”, beaamt een student.

Een te negatieve denkwijze is natuurlijk al helemaal uit den boze, volgens de studenten. “Als ik stress heb voor een examen, betekent dit niet dat ik het daarom niet ken.”

Andere studenten vragen dan weer om een expliciet steuntje in de rug. "Spreek wat positiever als ik het even niet meer zie zitten" en "Zeg gewoon dat ik er wel door kom. Dat ik het kan."

Vergelijk niet

Iedere student is anders. Desondanks is het voor sommige ouders moeilijk om zichzelf niet te herkennen in hun kind. "Soms vergelijk je me te veel met jezelf", klinkt het.

"Stop met de vergelijking te maken met het middelbaar", luidt een andere reactie. De examens op de universiteit of de hoge school zijn een heel andere beleving, waardoor ze niet echt met de middelbare proefwerken te vergelijken zijn.

Wees er voor hen

Het favoriete gerecht op tafel zetten, af en toe samen een wandeling maken of een bezoekje brengen op kot: als ouder kan je je steun tonen op verschillende manieren. Gewoon even luisteren naar je student kan ook al veel betekenen. “Niet te zeer geruststellen of advies geven in momenten van stress. Laat mij gewoon wat vertellen."

Ook kleine gebaren worden geapprecieerd. “Er gewoon zijn," verklaart een student. "Een extraatje krijgen is altijd leuk, maar tonen dat je er bent voor mij vind ik belangrijk.”