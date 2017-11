"Laat Marokko opdraaien voor schade na rellen in Brussel" rvl

16u01 39 Belga Jongerenvoorzitter Bart Claes met Gerolf Annemans. Bart Claes, nationaal voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren, stelt dat de staat Marokko alle schade die tijdens de rellen in Brussel werd veroorzaakt, moet vergoeden.

Na de kwalificatie van het Marokkaans voetbalelftal voor het wereldkampioenschap in Rusland, volgend jaar, kwam het in Brussel gisterenavond tot ernstige rellen. Een driehonderdtal onruststokers bekogelde de politie met projectielen, stak wagens in brand en plunderde verschillende winkels. Ondanks de politie-inzet, werden er geen verdachten gearresteerd.

“Door het gebrek aan arrestaties is de kans dat er iemand zal worden vervolgd voor deze criminele feiten zeer klein,” aldus Claes. “De kans dat slachtoffers ook maar één euro schadevergoeding zullen krijgen is zo mogelijk nog kleiner.”

Dieter Nijs De schade na de rellen in Brussel is aanzienlijk.

“Wanneer een grote groep vreemdelingen, in dit geval Marokkanen, op zulke manier een aanval uitvoert op ons grondgebied moet hier ook op internationaal niveau gevolg aan worden gegeven. Marokkaanse Belgen krijgen hier elk jaar miljoenen euro’s aan leeflonen, uitkeringen en kindergeld. Veel van dat geld wordt trouwens doorgesluisd naar Marokko zelf."

De Marokkaanse overheid moet optreden voor de schade die ons werd aangebracht door toedoen van haar eigen onderdanen. Bart Claes, Vlaams Belang Jongeren

"De Belgische belastingbetaler betaalt mee voor het onderwijs en de ziekenzorg van tienduizenden Marokkaanse onderdanen. Wanneer deze mensen dan vervolgens bezittingen van onze eigen burgers vernielen of stelen moeten we een lijn durven trekken", aldus Claes.

Dieter Nijs De schade na de rellen in Brussel is aanzienlijk.

"De Marokkaanse overheid moet optreden voor de schade die ons werd aangebracht door toedoen van haar eigen onderdanen. Indien men hier niet mee akkoord gaat, dient België te herbekijken welke sociale voordelen we nog zullen toekennen aan inwoners die beschikken over de Marokkaanse nationaliteit,” klinkt het bij de jongerenvoorzitter.

Dat de claim van Claes geen kans maakt om ook werkelijkheid te worden, is zeker. Alleen al door het feit dat de identiteit van de daders voorlopig niet gekend is. Het is dus helemaal niet zeker dat de feiten zijn gepleegd door mensen met de Marokkaanse identiteit.

Dieter Nijs De schade na de rellen in Brussel is aanzienlijk.